فرهنگ ایثار و شهادت سبب تقویت روحیه ظلم ستیزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی عصر سه شنبه در همایش عاشوراییان جامعه کارگری و تعاونیهای استان در مصلی امام خمینی (ره) ساری افزود: برپایی مراسم عزاداری سید الشهدا (ع) موجب ترویج ارزشهای اسلامی و تقویت روحیه ظلم ستیزی و ولایتمداری در بین جوانان خواهد شد.



وی، جامعه کارگری را تجلی فرهنگ جهاد و ایثار حسینی در نظام اسلامی برشمرد و اظهارداشت: امام راحل با بهره گیری از فلسفه عاشورا بسیج را بنیان نهادند تا در مقابل ظلم و جور استکبار جهانی قیام کنند.



بابایی، برگزاری همایش عاشوراییان را گامی بلند برای نخستین بار در امازندران اعلام کرد و افزود: امیدواریم در سالهای آینده با دقت و برنامه ریزی بیشتری دست به چنین اقدام ارزشمنذی بزنیم.



وی، ایستادگی در مقابل تحریم های اقتصادی را ادامه دادن راه سید الشهدا عنوان کرد و اظهار داشت: باید با اتحاد و همدلی و همچنین پیروی از ولی فقیه، تمام توان خود را برای مقابله با توطئه های شوم دشمنان بکار گیریم.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: ایران اسلامی به واسطه رهبری داهیانه امام خامنه ای، تجلی اتحاد شیعه و سنی و تقریب مذاهب اسلامی در جهان بوده و دشمنان از این اتحاد و همدلی مسلمانان در ایران اسلامی به هراس افتادند.



وی گفت: محاصره اقتصادی در ی سال گذشته اوج گرفته که با تاکیدات رهبری و ارائه نظریه اقتصاد مقاومتی یقیناً این توطئه آنان خنثی خواهد شد.



بابایی افزود: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد عمیقی بوده که براساس ظرفیت ‎ های منطقی درون کشور طراحی شده و سد تحریم‌ها را خواهد شکست.



وی بیان داشت: ترویج فرهنگ عاشورا وظیفه آحاد شیعیان به ویژه علما، مداحان و سخنوران بوده و باید نسل جوانان همان گونه که آماده جوش و خروش حسینی هستند برای فرهنگ عاشورا و حسینی آماده باشند.



بابایی با تاکید بر اجرای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و احیا دین مبین اسلام قیام کردند و عاشقان آن حضرت باید در آیین سوگواری محرم ضمن حفظ جوش و خروش حسینی، این فریضه الهی را تبلیغ و ترویج کنند.