طب سنتی همپای علم جدید پزشکی/درمان گرفتگی عروق قلب با داروهای گیاهی

دکتر نظام نهرینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی موسسه جامع طب سنتی - اسلامی در نقطه ای از تهران خبر داد و گفت: قرار است در این مرکز که بزودی افتتاح خواهد شد، مسائل درمانی، آموزشی و پژوهشی در زمینه طب سنتی به مردم ارائه شود.

وی با تاکید بر شناسایی علم "مزاج شناسی" در طب سنتی، تصریح کرد: در علم مزاج شناسی، به موضوعاتی همچون روش تغذیه، ورزشهای مناسب با مزاج، الگوهای روش زندگی بر اساس نوع مزاج و... توجه می شود.

این مدرس طب سنتی اظهارداشت: علم طب سنتی یک طب بسیار فراگیر، پیچیده و موثر است که برای تمام سیستم بدن انسان کاربرد دارد.

نهرینی با اشاره به اینکه طب سنتی در زمینه تمامی بیماریهای غیرواگیر و شایع روشهای درمانی دارد، گفت: در طب سنتی روی موضوع سرطان هم کار شده است.

وی، بیماریهای قلبی را مورد اشاره قرار داد و افزود: شایعترین بیماری قلبی، گرفتگی عروق کرونر است که در علم جدید پزشکی با استفاده از روشهای جراحی درمان می شود. اما در طب سنتی با داروهای گیاهی و روشهای دیگری، برای این عارضه درمان وجود دارد.

این مدرس طب سنتی جهاددانشگاهی و دانشگاه آزاد، از وزارت بهداشت به عنوان مخالف سرسخت طب سنتی در سالهای گذشته تا امروز نام برد و گفت: این وزارتخانه از 11 سال پیش که طب سنتی در کشور مورد توجه قرار گرفت، شدیدا مخالف این نوع طب بود. ولی به تدریج که افکار عمومی شاهد اثرات مثبت طب سنتی بودند، از فشارهای وزارت بهداشت کم شد.

نهرینی با اشاره به دانشکده طب سنتی که 4 سال قبل توسط وزارت بهداشت در کشور راه اندازی شده است، افزود: با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد موافق طب سنتی است، یک مقدار از فشارهای وزارت بهداشت روی افرادی که در طب سنتی مشغول کار و فعالیت هستند، کم شده است.