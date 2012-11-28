بانک های عامل موظفند هرچه سریعتر تسهیلات خود اشتغالی را به متقاضیان پرداخت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نخعی در جلسه رسیدگی به مشکلات متقاضیان تسهیلات مشاغل خانگی اظهار داشت: طی سال های 1390 و 1391 بیش از 840 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی و 530 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه کسب و کار خرد (خوداشتغالی) سهمیه سیستان و بلوچستان بوده است که بانک‌ های عامل موظف هستند به ساده‌ ترین روش ممکن و با سرعت تسهیلات مذکور را به متقاضیان پرداخت کنند.

وی همچنین بر نظارت دستگاه های اجرایی بر پرونده های متقاضیان تا مرحله اخذ وام و پیگیری بر تمامی مراحل قبل، حین و پس از اجرا نیز تاکید کرد.

وی افزود: تمامی مدیران باید موضوع حمایت از شرکت های پشتیبانی مشاغل خانگی متناسب با قابلیت های استان را در دستور کار قرار دهند و با اعمال نظارت های لازم زمینه ایجاد خوشه های تخصصی مشاغل خانگی و زنجیره ‌های تولید و خدمات را فراهم کنند و چند شرکت پشتیبان در حوزه‌های تخصصی ایجاد شود تا به صورت الگو و نمونه استانی مطرح شوند.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: در همین راستا تمامی رسانه ‌ها از جمله صدا و سیما، مطبوعات و نشریات داخلی نیز وظیفه دارند اطلاع ‌رسانی به عموم مردم و فرهنگ‌ سازی جامعه را بر عهده گیرند.

وی گفت: در نمایشگاه ‌دستاوردهای دولت در دهه فجر نیز غرفه‌ هایی برای شناساندن تولیدات مشاغل خانگی و معرفی نمونه‌ های برتر استانی اختصاص داده شود و در برپایی و برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی تمامی اعضای کارگروه با دبیرخانه (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان) تعامل و همکاری داشته باشند.