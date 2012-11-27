گفتگوی لاریجانی با آیت الله حکیم و آیت الله نجفی درباره اوضاع سوریه و غزه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی در نخستین روز از سفر سه روزه به عراق در ادامه دیدار با آیات عظام در نجف اشرف با آیتالله محمد سعید حکیم و آیتالله بشیر نجفی از علمای برجسته عراق دیدار و گفتوگو کرد.
آیتالله حکیم در این دیدار با اشاره به حوادث سوریه گفت: باید برای حل مشکلات سوریه اقدام شود چراکه با وجود تنش در سوریه نمیتوان به حل مشکلات امیدوار بود.
وی با بیان اینکه طرفهای درگیر در سوریه باید منافع سوریه را در نظر بگیرند، ادامه داد: دخالت برخی کشورها در امور سوریه درست نیست و مردم سوریه باید خودشان مشکلات را حل کنند.
آیتالله حکیم با تأکید بر ضرورت وحدت شیعیان برای مقابله با توطئهها تاکید کرد: مرجعیت شیعه نقطه قوت شیعیان است که باید به آن توجه داشته باشیم.
در این دیدار لاریجانی نیز ضمن ابراز خرسندی از دیدار با آیتالله حکیم گفت: بنده در ادامه سفر منطقهای خود و بنابه دعوت رئیس مجلس عراق به این کشور سفر کردهام چراکه بعد از پیروزی مردم غزه لازم میدانستم به برخی کشورهای دوست برای مذاکره درباره این پیروزی سفر کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد که موضع جمهوری اسلامی ایران درباره سوریه تلاش برای حل مشکلات در فضای آرام است.
لاریجانی در دیدار با آیتالله بشیر نجفی نیز درباره موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سوریه گفت: متأسفانه برخی کشورها با ارسال سلاح به سوریه مشکلات را خیلی زیاد کردهاند اما تلاش ما این است که آرامش در سوریه حاکم شود و خشونتها کاهش یابد.
آیتالله نجفی نیز در این دیدار ضمن خیرمقدم به لاریجانی گفت: برخی کشورهای منطقه در موضوع سوریه در اشتباه هستند و موضع درستی در قبال این کشور ندارند.
وی با اشاره به پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی گفت: پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی باعث عزت مسلمانان شد چراکه فلسطینیها با تمام توان در مقابل صهیونیستها مقاومت کردند و این مقاومت برای همه مسلمانان موجب افتخار است.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بر سر مزار آیتالله قرشی از مراجع عظام تقلید حضور یافت و از کتابخانهای که به نام این مرجع تقلید راهاندازی شده بود بازدید کرد.
لاریجانی که صبح امروز از تهران وارد نجف شد ، همچنین با آیات عظام سیستانی ، فیاض و بحرالعلوم نیز دیدار و درباره مسائل منطقه ای گفتگو کرد.
وی و هیت همراه که تعدادی از نمایندگان مجلس در آن حضور دارند ، همچنین غروب امروز حرم مطهر حضرت امام علی (ع) را زیارت کردند.
شرکت در ضیافت شام استاندار نجف آخرین برنامه اولین روز سفر لاریجانی به عراق بود .
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