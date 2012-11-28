تأثیرات 4 فاز ماه بر سلامت روان/ کاهش اختلالات عصبی در آخرین فاز

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه از دانشکده روانشناسی دانشگاه لاوال در کانادا پس از بررسی رابطه میان فازهای ماه و تعداد بیمارانی که بر اثر مشکلات روانشناختی در اتاقهای بیمارستانها بستری شده اند به این نتیجه رسیدند که هیچ ارتباطی میان این دو وجود ندارد.

نتایج این تحقیق به صورت آنلاین در وب سایت مجله علمی روانپزشکی بیمارستان عمومی منتشر شده است.

این گروه از محققان برای بررسی اینکه آیا این باور شایع که میان ماه و مشکلات سلامت روانی ارتباطی وجود دارد به بررسی بیمارانی پرداختند که بین مارس 2005 و آوریل 2008 به بیمارستان قلب مقدس در مونترال و بیمارستان عمومی لویس مراجعه کرده بودند.

آنها به طور خاص موارد 771 یک نفری را بررسی کردند که با شکایت از درد سینه به بخش اورژانس بیمارستان مراجعه کردند اما هیچ علت پزشکی برای درد آنها تشخیص داده نشد.

بررسیهای روانشناسی نشان داد که تعداد قابل توجهی از این بیماران از حملات هراس، اضطراب، اختلالات روانی یا تفکرات انتحاری رنج می برند.

محققان با استفاده از تقویمهای قمری فازهای ماه را مشخص کردند تا معلوم شود که در کدام یکی از فازها مراجعه بیماران با چنین دردهایی به بیمارستانها بیشتر بوده است. نتیجه تحلیلهای آنها نشان می دهد که هیچ ارتباطی میان وقوع مشکلات روانشناختی و چهار فاز ماه وجود ندارد.

اما در این میان یک استثناء وجود داشت و آن اختلالات عصبی بود که تا 32 درصد هنگام آخرین فاز ماه شیوع کمتری داشت.

ژنوویو بلویل از محققان این پروژه اظهار داشت: ممکن است این مسئله تصادفی بوده باشد یا در نتیجه عواملی باشد که ما آن را مدنظر قرار نداده باشیم، اما یک مسئله قطعی است، ما تأثیرات ماه کامل و ماه نو را در مشکلات روانشناختی بررسی نکردیم.

نتایج این تحقیق ممکن است برخلاف باورهای عمومی و حتی باورهای 80 درصد از پرستاران و 64 درصد پزشکان باشد که اعتقاد دارند چرخه های ماه بر بیماران روانی تأثیرگذار است.

دکتر بلویل یادآور شد: ما امیدواریم که این نتایج پزشکان و پرستاران را ترغیب کند که این ایده را رها کنند در غیر این صورت این باور نادرست می تواند به قضاوتهای آنها در زمان ماه کامل صدمه بزند و یا آنها را نسبت به مشکلات روانشناختی که در این دوره از ماه رخ می دهد بی تفاوت کند.

