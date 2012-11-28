برخورد با واحدهای ذوب سرب و ذغال در قم که با روشهای قدیمی فعالیت می کنند

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: با واحدهای ذوب سرب و زغال که به صورت سنتی و قدیمی فعالیت کرده و غالبا غیر مجاز هستند برخورد می شود.

وی ادامه داد: لازم است این واحدها ساماندهی شوند به این صورت که از روش های قدیمی خارج شده و به صورت صنعتی و با استفاده از روش های جدید فعالیت کنند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به اینکه استفاده از روش های قدیمی در ذوب سرب و زغال باعث ایجاد آلودگی می شود افزود: این واحدها باید به شهرک های صنعتی منتقل شده و با روش های بروز فعالیت کنند.



وی ادامه داد: همچنین سوختی که در این واحدها بکار می رود در هوا پخش شده و سرطان زا هستند.



رکنی با اشاره به اینکه نظارت بر واحدها به صورت مستمر انجام می شود افزود: کارشناسان از واحدها بازدید کرده و گزارش کارشناسی تهیه می کنند و گزارش را به مرجع قضایی ارجاع داده و دستور قلع و قمع آنها صادر می شود.

وی بیان کرد: لازم است سرمایه گذاری پایدار صورت گرفته و همه واحدهای ذوب سرب و زغال در شهرک های صنعتی ساماندهی شوند.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: لازم است توان سرزمینی هر منطقه که برای چه فعالیتی مناسب است در نظر گرفته شده و پس از مشخص کردن آن این امر بهترین رویکرد برای توسعه می شود.