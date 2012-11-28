9 دی روز بصیرت و تجدید پیمان امت با ولایت فقیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسینی در جلسه ستاد بزرگداشت 9 دی، با اشاره به این‌که راهپیمایی چند میلیونی مردم در 9 دی سال 88 در پایداری نظام بسیار مهم و اثرگذار بود، افزود: راهپیمایی 9 دی جزء چند راهپیمایی بزرگی بود که در شرایط حساس در کشور انجام شد و یک‌بار دیگر نشان داد که ملت پیرو ولایت‌فقیه و خط رهبری هستند که این موضوع بسیار حائز اهمیت بود.

وی در ادامه با بیان این‌که راهپیمایی 9 دی از مهم‌ترین و کم‌نظیر ترین راهپیمایی‌ها در سطح کشور بود، افزود: این راهپیمایی به مفهوم بصیرت و دشمن شکنی مردم در برابر استکبار غرب بود.

حسینی با اشاره به مقابله مردم غزه و پیروزی آنان در برابر استکبار جهانی و در راس آنان اسرائیل، تصریح کرد: موضوع غزه شعار اول انقلاب بود که امام خمینی(ره) در سال‌های گذشته نوید آن را داده بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجانترویج شعار 9 دی، بسترسازی برای توسعه فعالیت‌های خود‌جوش مردمی و توجه به لایه‌های پیدایش و ظهور 9 دی را از اهداف این ستاد عنوان کرد و ادامه داد: تبیین عمیق مردمی انقلاب اسلامی متکی به آموزه‌های دینی و انقلابی است و نقش مردم به عنوان پایه‌های انقلاب و حمایت‌های مقام رهبری با صلابت‌تر و محکم‌تر پیش می‌رود.

حسینی برگزاری همایش تجلیل با موضوع انگیزه خلق حماسه 9 دی، نقش مردم در خاموشی فتنه 88، نقش فرهنگ‌سازی عاشورای سید‌الشهدا، انتشار کتاب‌های ادبی و خاطره‌نویسی، چاپ پوستر، برپایی دعای ندبه و زیارت عاشورا و تشکیل جلسات پیرامون 9 دی در این جلسات، برپایی مراسم ویژه در رابطه با 9 دی، تجمع مردمی در خصوص 9 دی، تولید سی دی، را از برنامه‌های این روز عنوان کرد.