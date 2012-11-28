کمپ کویری شهداد تعطیل شد/ کپرها ساماندهی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی افضلی در این خصوص گفت: کمپ کویری شهداد به منظور ساماندهی و انجام تعمیرات اساسی تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اعلام خبر فوق گفت: این اقدام به منظور ساماندهی کپرها و آلاچیق ها،تعویض سیستم روشنایی،اجرای سیستم صوت و اطلاع رسانی و بهسازی سرویس های بهداشتی صورت می گیرد.

وی با اشاره به قرار گرفتن کمپ کویری در حاشیه منطقه کلوت های شهداد خاطرنشان کرد: از آنجاکه هرماهه تعداد قابل توجهی از گردشگران در محل این کمپ اقامت می کنند نصب ایستگاه های جمع آوری زباله و سم پاشی محوطه از دیگر برنامه های در دست اقدام در ایام تعطیلی مکان مذکور می باشد.

افضلی با بیان اینکه بیشتر مکان های اقامتی کمپ کویری شهداد به صورت کپر و آلاچیق است،اظهار داشت: تجهیز کمپ به تجهیزات کمک های اولیه و لوازم اطفاء حریق و کپسول های آتش نشانی از الویت کار طرح ساماندهی کمپ است.

وی با تاکید بر اینکه زمانبندی صورت گرفته کمپ کویری حداقل به مدت 2 ماه تعطیل است تصریح کرد: از کلیه مدیران دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان تور و گردشگران در خواست می شود تا اطلاع بعدی از حضور و اقامت در محل کمپ خودداری نمایند در غیر این صورت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان مسئولیتی در این زمینه برعهده نخواهد داشت.