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۸ آذر ۱۳۹۱، ۸:۲۸

افضلی:

کمپ کویری شهداد تعطیل شد/ کپرها ساماندهی می شوند

کمپ کویری شهداد تعطیل شد/ کپرها ساماندهی می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر رسانه ای میراث فرهنگی استان کرمان از تعطیلی کمپ کویری شهداد در راستای ساماندهی این مرکز تفریحی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی افضلی در این خصوص گفت: کمپ کویری شهداد به منظور ساماندهی  و انجام تعمیرات اساسی تا اطلاع ثانوی تعطیل است.

مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اعلام خبر فوق گفت: این اقدام به منظور ساماندهی کپرها و آلاچیق ها،تعویض سیستم روشنایی،اجرای سیستم صوت و اطلاع رسانی و بهسازی سرویس های بهداشتی صورت می گیرد.

وی با اشاره به قرار گرفتن کمپ کویری در حاشیه منطقه کلوت های شهداد خاطرنشان کرد: از آنجاکه هرماهه تعداد قابل توجهی از گردشگران در محل این کمپ اقامت می کنند نصب ایستگاه های جمع آوری زباله و سم پاشی محوطه از دیگر برنامه های در دست اقدام در ایام تعطیلی مکان مذکور می باشد.

افضلی با بیان اینکه بیشتر مکان های اقامتی کمپ کویری شهداد به صورت کپر و آلاچیق است،اظهار داشت: تجهیز کمپ به تجهیزات کمک های اولیه و لوازم اطفاء حریق و کپسول های آتش نشانی از الویت کار طرح ساماندهی کمپ است.

وی با تاکید بر اینکه زمانبندی صورت گرفته کمپ کویری حداقل به مدت 2 ماه تعطیل است تصریح کرد: از کلیه مدیران دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان تور و گردشگران در خواست می شود تا اطلاع بعدی از حضور و اقامت در محل کمپ خودداری نمایند در غیر این صورت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان مسئولیتی در این زمینه برعهده نخواهد داشت.

کد مطلب 1753054

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