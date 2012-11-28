اجرای طرح توسعه فرودگاه جیرفت/ فرود هواپیمای پهن پیکر در جنوب کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: با بهره برداری از فرودگاه جیرفت، زمینه عرضه محصولات ارگانیک جنوب کرمان به بازارهای جهانی فراهم می شود.

فرج الله عارفی در بازدید از روند ساخت فرودگاه جیرفت افزود: طرح توسعه فرودگاه جیرفت که با 80 درصد پیشرفت در دست انجام است و پیش بینی نشست و برخاست هواپیماهای باری نیز در آن انجام شده است.

عارفی خاطرنشان کرد: طرح توسعه عوامل پروازی فرودگاه جیرفت شامل تطویل باند از دو هزار و 200 به سه هزار و 400 متر و تعریض باند از 30 متر به 60 متر است که آماده فرود هواپیماهای باری می شود.

ارسال محصولات کشاورزی از طریق فرودگاه

وی تولید بیش از چهار میلیون تن محصولات کشاورزی جنوب کرمان را یکی از اهداف راه اندازی این فرودگاه عنوان کرد و گفت: در فصل برداشت محصولات کشاورزی جنوب کرمان کشاورزان با مشکلات بسیاری مواجه هستند که امیدواریم راه اندازی این فرودگاه بتواند بخشی از مشکلات کشاورزان منطقه را برطرف کند.

عارفی، روند اجرای این طرح را خوب ارزیابی کرد و افزود: امیدواریم این طرح تا دهه فجر به بهره برداری برسد.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد گفت: یکی از ویژگی هایی که این فرودگاه را با سایر فرودگاه های استان متمایز کرده، طراحی باند فرودگاه برای نشست و برخاست هواپیماهای پهن پیکر است.

