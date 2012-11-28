لاتزیو با اقتدار از سد اودینزه گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، لاتزیو در حضور 10 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیکو رم موفق شد با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود اودینزه را از پیش رو بردارد.

در این دیدار آلوارو گونزالس (17)، میروسلاو کلوزه (31) و اندرسون هرنانس (59) سه بار برای لاتزیو گلزنی کردند تا این تیم یک پیروزی شیرین خانگی را کسب کند. لاتزیو با این پیروزی 26 امتیازی شد و به رده پنجم جدول رده بندی صعود کرد.

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 32 امتیاز

2- ناپولی 30 امتیاز

3- فیورنتینا 28 امتیاز

4- اینتر 28 امتیاز

5- لاتزیو 26 امتیاز

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18- سیه نا 11 امتیاز – تفاضل گل 1-

19- بولونیا 11 امتیاز – تفاضل گل 4-

20- پسکارا 11 امتیاز – تفاضل گل 16-