  1. ورزش
۸ آذر ۱۳۹۱، ۸:۲۷

هفته چهاردهم سری آ؛

لاتزیو با اقتدار از سد اودینزه گذشت

لاتزیو با اقتدار از سد اودینزه گذشت

در آخرین دیدار هفته چهاردهم رقابت‌های سری آ تیم فوتبال لاتزیو موفق شد در خانه از سد اودینزه بگذرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لاتزیو در حضور 10 هزار تماشاگر ورزشگاه المپیکو رم موفق شد با نتیجه 3 بر صفر میهمان خود اودینزه را از پیش رو بردارد.

در این دیدار آلوارو گونزالس (17)، میروسلاو کلوزه (31) و اندرسون هرنانس (59) سه بار برای لاتزیو گلزنی کردند تا این تیم یک پیروزی شیرین خانگی را کسب کند. لاتزیو با این پیروزی 26 امتیازی شد و به رده پنجم جدول رده بندی صعود کرد.

جدول رده بندی:
1- یوونتوس 32 امتیاز
2- ناپولی 30 امتیاز
3- فیورنتینا 28 امتیاز
4- اینتر 28 امتیاز
5- لاتزیو 26 امتیاز
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18- سیه نا 11 امتیاز – تفاضل گل 1-
19- بولونیا 11 امتیاز – تفاضل گل 4-
20- پسکارا 11 امتیاز – تفاضل گل 16-

کد مطلب 1753056

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