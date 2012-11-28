  1. ورزش
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۱۸

فن نیستلروی:

"رابین فن پرسی" منچستریونایتد را قهرمان می کند

"رابین فن پرسی" منچستریونایتد را قهرمان می کند

مهاجم هلندی پیشین منچستریونایتد می گوید هموطن وی، رابین فن پرسی، این تیم را در فصل جاری رقابت‎های لیگ برتر به عنوان قهرمانی خواهد رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رود فن نیستلروی در گفتگو با سان اظهار داشت: رابین می تواند روند رو به جلوی منچستریونایتد را با گلزنی های خود حفظ کند و در نهایت باعث قهرمانی این تیم شود.

"سرآلکس فرگوسن" با انعقاد قراردادی به ارزش 22 میلیون پوند مهاجم 29 ساله تیم فوتبال هلند را از آرسنال به خدمت گرفت.

فن نیستلروی افزود: او با روش بازی منچستریونایتد همخوانی دارد. او همه جا هست و در بازی و تمام کردن، تبحر دارد و همین است که ویژه‌اش کرده است.

فن پرسی در این فصل از رقابت ها 17 بازی برای منچستریونایتد انجام داده و 11 گل به ثمر رسانده است.

کد مطلب 1753059

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