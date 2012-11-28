به گزارش خبرنگار مهر، ایرانی ها هرگز هشتم آذر 1376 را فراموش نمی‌کنند چرا که در دیداری دراماتیک موفق شدند با احتساب گل زده در خانه حریف، استرالیا را شکست داده و راهی جام جهانی فرانسه شوند. این اتفاق بعد از 20 سال برای آنها روی می داد.

فیفا در مقاله ای تحت عنوان "شادی و دلشکستگی" که به گزارش بازی تیم‌های استرالیا و ایران پرداخته، نوشته که در بازی رفت بیش از 128 هزار تماشاگر ایرانی در ورزشگاه حضور پیدا کردند. آن بازی با گلزنی "هری کیول" و "خداداد عزیزی" با نتیجه تساوی یک بر یک خاتمه یافت. اما بازی برگشت در MCG (ملبورن کریکت گراند) برگزار شد و استرالیایی‌ها از حریف خود سر بودند.



تیم تحت رهبری "تری ونبلز" با دو گل کیول (32) و آئورلیو ویدمار (48) از ایران پیش بود و روند بازی به گونه ای بود که این تیم می توانست گل‌های بیشتری را مقابل ایرانی‌هایی که مات و بهت زده بودند به ثمر برساند. در نیمه دوم اما اتفاقی افتاد که در نهایت منجر به صعود ایران به جام جهانی شد.



تماشاگر دیوانه ای به نام "پیتر هور" وارد زمین شد و تور دروازه ایران را پاره کرد. وقفه چند دقیقه ای در بازی همانا و بازگشت ایران به بازی همان. ایران در دقیقه 71 توسط "کریم باقری" یکی از گل‌ها را جبران کرد و چهار دقیقه بعد "خداداد عزیزی" با ضربه ای زیبا "مارک بوسنیچ" را به زانو درآورد و ایران را در عین ناباوری رهسپار جام جهانی کرد.



"پیتر هور" که باید لقب فرشته نجات به وی داد، شخصی است که در استرالیا ید طولایی در برهم زدن رویدادهای ورزشی دارد. نام کامل وی "پیتر مایکل هوارد" است و از اسکیزوفرنی رنج می برد. هور هم اکنون در آسایشگاه روانی شهر نیوکاسل استرالیا بستری است.



"هور" به غیر از پاره کردن تور دروازه ایران، شماری از شیرین‌کاری‌های دیگر هم انجام داده که از جمله می توان به خرابکاری مراسم "مایکل هوچنس"، موزیسین و هنرپیشه استرالیایی دو روز قبل از بازی استرالیا - ایران اشاره کرد.



گزیده ای از فهرست بلندبالای خرابکاری های "پیتر هور" به شرح زیر است:

* 4 نوامبر 1997: دویدن داخل پیست سوارکاری "فلمینگتون" در ملبورن کاپ. این اولین خرابکاری پیتر هور به حساب می‌آید و وی یک ماه را در زندان "پورت فیلیپ"سپری کرد.



* 27 نوامبر 1997: بدون اینکه دعوتی داشته باشد در مراسم خاکسپاری "مایکل هوچنس" شرکت کرد و در حین سخنرانی یکی از مسئولان فریاد زد:"من ظهور می کنم."



* 29 نوامبر 1997: وی داخل زمین دوید و در حالیکه استرالیا با نتیجه 2 بر صفر از ایران در مقدماتی جام جهانی 1998 پیش بود وارد میدان شد و تور دروازه ایران را پاره کرد. این موضوع سبب شد تا ایرانی ها خود را بازیابند و گل‌های خورده را جبران کنند.



* 30 ژانویه 2000: پیتر هور در حین برگزاری دیدار فینال اوپن استرالیا بین آندره آغاسی و کافلنیکف، با دویدن داخل میدان، رقصیدن و پریدن از روی تور، اختلال ایجاد کرد.



* یک اکتبر 2000: وی از حفاظ پرید و در حالیکه یک ساز بادی استرالیایی به دست داشت، در برگزاری رقابت‌های دوی ماراتن المپیک 2000 سیدنی اختلال ایجاد کرد.



* 17 ژانویه 2001: پیتر هور در حین برگزاری دیدار کریکت تیم‌های "استرالیا" و "وست ایندیس" در "سیدنی کریکت گراند" در حالیکه دامن به پا کرده بود وسط زمین نشست که نیروهای امنیتی وی را بازداشت کردند.



* اوت 2001: "پیتر هور" در حین برگزاری شوی لباس زنانه در بریسبین به صحنه دوید و به "سارا اوهار" گفت که برای شوهرش "لاشلان مورداک" پیغامی دارد.



* ژوییه 2002: وی به 35 پناهجو کمک کرد تا از یک مرکز مهاجرتی فرار کنند. پناهجویان در بیابانی خشک بدون آب و غذا و با درجه حرارت دو درجه زیر صفر سرگردان شدند. "پیتر هور" به همین دلیل سه ماه زندانی شد.



* 1 مارس 2006: با قفسی پر از گربه پیش از دیدار تیم‌های "نیوکاسل نایتز" و "پاراماتا ایلس" با یک سه چرخه وارد زمین شد و توپ را شوت کرد.



* 14 دسامبر 2006: "سیدنی مورنینگ هرالد" گزارش داد که "پیتر هور" در حین برگزاری کنسرت "رابی ویلیلمز" از سقف سالن آویزان شده است.