  1. بین الملل
۸ آذر ۱۳۹۱، ۸:۳۹

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به شرح زیر است.

ایران در جهان
- دادگاه عالی بریتانیا با استرداد نصرت الله تاجیک به آمریکا مخالفت کرد. دلیل مخالفت دادگاه، تاخیر دولت آمریکا در پاسخ دادن به درخواست وزارت کشور انگلیس اعلام شده است.

خاورمیانه
- آمریکا با برنامه فرانسه برای حمایت از ارتقاع سطح دولت فلسطین در سازمان ملل مخالف است

- وزیرخارجه فرانسه به پارلمان این کشور گفت که پاریس به طرح ارتقای موقعیت فلسطینی ها در سازمان ملل به عنوان "کشور غیرعضو"، رای مثبت خواهد داد.

شرق آسیا
- ژاپن تحریمها علیه نظام بشار اسد را تشدید کرد

اروپا
- بر اساس آخرین گزارش ها نرخ بیکاری در اسپانیا در سال 2013 به 26.9 درصد افزایش پیدا می کند

آمریکا
- یک جوان سیاه پوست در فلوریدای آمریکا با شلیک یک گلوله از پای در آمد

- سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در دیدار با سناتورهای کنگره نتوانست آنها را در مورد حادثه بنغازی و کشته شدن سفیر ایالات متحده در لیبی متقاعد کند.

کد مطلب 1753064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها