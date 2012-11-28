عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان

- دادگاه عالی بریتانیا با استرداد نصرت الله تاجیک به آمریکا مخالفت کرد. دلیل مخالفت دادگاه، تاخیر دولت آمریکا در پاسخ دادن به درخواست وزارت کشور انگلیس اعلام شده است.

خاورمیانه

- آمریکا با برنامه فرانسه برای حمایت از ارتقاع سطح دولت فلسطین در سازمان ملل مخالف است

- وزیرخارجه فرانسه به پارلمان این کشور گفت که پاریس به طرح ارتقای موقعیت فلسطینی ها در سازمان ملل به عنوان "کشور غیرعضو"، رای مثبت خواهد داد.

شرق آسیا

- ژاپن تحریمها علیه نظام بشار اسد را تشدید کرد

اروپا

- بر اساس آخرین گزارش ها نرخ بیکاری در اسپانیا در سال 2013 به 26.9 درصد افزایش پیدا می کند

آمریکا

- یک جوان سیاه پوست در فلوریدای آمریکا با شلیک یک گلوله از پای در آمد

- سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در دیدار با سناتورهای کنگره نتوانست آنها را در مورد حادثه بنغازی و کشته شدن سفیر ایالات متحده در لیبی متقاعد کند.