آمریکا مخالفت خود را با فرانسه برای شناسایی دولت فلسطین در سازمان ملل اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ویکتوریا نولند در سخنانی در این ارتباط گفت: آمریکا علنا مخالفت خود را با اقدام فرانسه در رابطه با اعلام حمایت از شناسایی دولت فلسطین در سازمان ملل متحد اعلام کرده است.

نولند گفت: ما علنا در رابطه با این مسئله با قدیمی ترین هم پیمانمان مخالف هستیم و آنها هم از مخالفت ما اطلاع دارند.

این سخنگو یاد آور شد: اگر در این هفته درباره ارتقاع سطح عضویت فلسطین در سازمان ملل رای گیری شود آمریکا به درخواست فلسطینی ها رای مخالف خواهد داد. زیرا که به عقیده واشنگتن چنین درخواستی اقدامی اشتباه است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرد: ما بر یک سیاست عینی و ملموس رابطه با مردم فلسطین و مردم اسرائیل تمرکز داریم و آن تلاش برای رسیدن به راه حل دو دولت است که به نظر من آنها می توانند به این شیوه با مسالمت در کنار هم زندگی کنند.

لوران فابیوس، وزیرخارجه فرانسه به پارلمان این کشور گفته بود که پاریس به طرح ارتقای موقعیت فلسطینی ها در سازمان ملل به عنوان "کشور غیرعضو"، رای مثبت خواهد داد.

تشکیلات خودگردان فلسطینی در حال حاضر به عنوان ناظر در سازمان ملل حضور دارد و قراراست طرح محمود عباس، رئیس این تشکیلات، تا چند روز دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، لوران فابیوس افزود: با این حال، تشکیل یک کشور فلسطینی، تنها از طریق مذاکره میان اسرائیل و فلسطینی ها ممکن است.

گفتنی است کانادا و بریتانیا نیز پیشتر مخالفت خود را با طرح ارتقای سطح فلسطین در سازمان ملل اعلام کرده اند.

استفان هارپر و دولت وی در حال فشار بر مقام های تشکیلات خودگردان هستند تا آنها را از بررسی ارتقاع سطح فلسطین در سازمان ملل متحد منصرف کنند.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی سال گذشته شناسایی دولت فلسطین از سوی 15 عضو شورای امنیت را نپذیرفت.

وی قرار است روز پنجشنبه از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل بخواهد تا وضعیت فلسطین را بعنوان یک عضو غیر ناظر برسمیت بشناسند درخواستی که به شدت مورد مخالفت اسرائیل قرار گرفته است.



به گفته منابع آگاه، هشت هفته قبل استفان هارپر در نشستی 15 دقیقه ای با محمود عباس در نیویورک به ابومازن پیامی وی می دهد که در آن عنوان شده بود "در صورتی که فلسطینی ها کاری که را که الان در حال انجام آن هستند انجام دهند یعنی تلاش کنند تا وضعیت فلسطین را در سازمان ملل ارتقاع دهند در آن صورت با پیامدهای آن روبرو خواهند شد."