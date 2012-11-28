پرداخت 28 هزار واحد مسکونی تسهیلات/ معرفی 37 هزار متقاضی در بافت فرسوده

مجید کیان پور در گفتگو با مهر با بیان اینکه امسال با موافقت وزیر راه و شهر سازی امسال 50 هزار تسهیلات جدید از خط اعتباری مسکن مهر به روش خود مالکی برای پروژه های دارای 5 واحد به بالاتر و بدون محدودیت برای پروژه های 5 واحدی و کمتر در نظر گرفته شده است، گفت: برای هر واحد به میزان 200 میلیون ریال تسهیلات پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به نرخ سود تسهیلات، اظهار داشت: امسال هم مانند سالهای گذشته نرخ سود تسهیلات در قالب پرداخت خود مالکی به ترتیب 9 درصد، 7 درصد و 4 درصد برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر شهرها است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد امسال 37 هزار متقاضی دریافت تسهیلات نوسازی به بانک های عامل معرفی شده اند و به 28 هزار واحد مسکونی تسهیلات نوسازی پرداخت شده است.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، اظهار داشت: این تسهیلات به افراد واجد شرایط ( دارای فرم (ج) سبز و سرپرست خانوار) پرداخت می شود.

کیان پور افزود: با موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به توزیع 100 هزار فقره تسهیلات جدید احیای بافت فرسوده بین بانکهای عامل ملی، ملت، تجارت، رفاه، صادرات و سپه در سال 1391 اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: میزان نرخ سود تسهیلات در بافتهای فرسوده در دوران مشارکت مدنی معادل 20 درصد و در زمان فروش اقساطی 15درصد است.