به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در جلسه مجمع عمومی این سازمان که در خصوص وضعیت در افغانستان تشکیل شده بود ، طی سخنانی بر حل مسائل افغانستان از جمله موضوع پناهندگان و مواد مخدر در چارچوب همکاریهای منطقه ای و بین المللی تاکید کرد .

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان با اشاره به روند کاهش نیروهای خارجی در افغانستان ، لزوم تحقق واقعی کاهش نیروهای خارجی را خاطرنشان ساخت وکمک بین المللی به این کشور برای ایجاد تغییرات به رهبری خود افغانها را خواستار شد .

وی اضافه کرد : تجربه چندین دهه حضور نیروهای خارجی در افغانستان بیانگر انست که در گیریها در افغانستان را نمی توان با حضور وابزار نظامی حل وفصل کرد .

اسحاق آل حبیب افزود :خشونتهای جاری در افغانستان تنها از سوی گروههای افراطی مسلح ناشی نمی شود و تعدادی از شهروندان افغان جان خود را توسط نیروهای ناتو از دست داده اند.

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان کشت و تولید مواد مخدر را یکی از چالشهای موجود در قبال افغانستان دانست و توجهات را به هشدار نهادهای دست اندر کار سازمان ملل در خصوص افزایش کشت تریاک در افغانستان جلب نمود و افزود : این هشدار حاوی این پیام قوی به جامعه جهانی است که موضوع افزایش تولید موادمخدر را نمی توان آسان تلقی نمود و دولت افغانستان و طرفهای بین المللی بایستی با کشت و قاچاق مواد مخدر که زمینه تقویت افراط گرائی می باشد ،مبارزه کنند .

اسحاق آل حبیب موضوع پناهندگان افغانی را از دیگر چالشها برای افغانستان ،کشورهای همسایه افغانستان و جامعه بین المللی خواند و بر تلاش مضاعف در جهت بازگشت پناهندگان افغان به کشور خود تاکید کرد .

وی نقش کلیدی سازمان ملل برای هماهنگی تلاشهای منطقه ای و جهانی در جهت پیشرفت افغانستان را یاد آور شد .

سفیر و معاون نمایندگی در پایان تصریح کرد : امنیت و پیشرفت در افغانستان بر صلح و ثبات منطقه و جهان تاثیر گذار است و از اینرو همکاری بین المللی را می طلبد و ما امیدواریم جامعه بین المللی از تلاشهای دولت و مردم افغانستان در تلاشهای خود برای صلح و بازسازی این کشور حمایت نماید.