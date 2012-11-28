قاچاق کالا؛ دزدی از خزانه ملی/ تولید ملی مانعی برای واردات بی رویه

به گزارش خبرنگار مهر، ایران کشوری اسلامی است که رتبه اول مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی دنیا را دارد و 85 درصد این لوازم نیز به صورت قاچاق وارد می شوند.



به تاکید کارشناسان، اثرات این عمل در عرصه های سیاسی، اجتماعی و ... مشهود است، خیل عظیم بیکاران و تعطیلی کارخانجات از نتایج این عمل شوم هستند، واردات 85 درصدی لوازم آرایشی و بهداشتی نشان می‌دهد که این حوزه در سال تولید ملی در پیچ و خم تولیدات صنعتی هدف پیکان واردات بی‌رویه واقع شده است.

بنا بر آمارهای غیررسمی تنها 10 درصد از لوازم آرایشی و بهداشتی از معابر معتبر و قانونی وارد می شود که این امر علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد داخلی و خروج ارز ابتلا به بیماری‌های پوستی را نیز برای مصرف کنندگان به‌دنبال دارد.

هم اکنون 85 درصد از لوازم آرایشی، 40 درصد از لوازم بهداشتی، 60 درصد از شوینده‌ها و 95 درصد از عطر و ادکلن‌های موجود در بازار وارداتی هستند که با جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید می‌توانیم در تولید محصولات مورد نیاز خود پیشرفت قابل توجهی داشته باشیم.

به تاکید کارشناسان، یکی از راه‌های مهم مقابله با قاچاق لوازم آرایشی برندسازی و تولید کالاهای آرایشی و بهداشتی تحت لیسانس و توسعه تولیدات داخلی با کیفیت و قیمت مناسب است.



اجرای طرح شبنم که از مهمترین طرح ها برای کنترل بازار و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق است و این طرح طی دو مرحله در کشور و گلستان اجرا شد که مرحله دوم تا 30 آذرماه ادامه دارد.



در مرحله اول پنج کالا و مرحله دوم 11 کالا مشمول اجرای طرح شبنم قرار گرفته است.

مدیرکل برنامه ریزی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز کشور گفت: بر اساس طرح شبنم کلیه کالاهای وارداتی در کشور باید کد رهگیری دریافت و آن را الصاق کنند و اگر چنین اتقاقی نیفتد معلوم می شود که کالا از مبادی غیر رسمی وارد شده است.



حمید قاسمی به خبرنگار مهر گفت: همه اصناف موظفند در خصوص 11 کالا مشمول طرح شبنم اطلاع رسانی کنند و برای واردات این گروه های کالایی کد رهگیری دریافت کنند.



وی اظهار داشت: مرحله دوم طرح شبنم از اول مهرماه در کشور آغاز شد و تا 30 آذرماه ادامه دارد و هر کس کالایی که وارد می کند، اگر جزو کالاهای ممنوعه نباشد باید به مقررات مربوطه عمل کند.



قاسمی یادآور شد: هر صنفی که کالای وارداتی دارد باید فرم خوداظهاری را پر کرده و توسط اتحادیه تایید کند و از تاریخ 30 آذر 91 کالاهای وارداتی بدون کد رهگیری به عنوان کالای قاچاق شناخته می شوند و طبق قانون ضبط و حکم قانونی در مورد انها اجرا می شود.



وی تصریح کرد: مدیران مراکز تولیدی باید در ریشه کن کردن این فعل حرام همکاری کنند و یکی از دستگاه هایی که مسئولیت زیادی در مبارزه با قاچاق دارد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که جز با همکاری ستادهای استانی موفق نمی شود.

وی ادامه داد: با اجرای طرح شبنم ، بازار و کالاهای قاچاق در کشور کنترل می شود که اجرای موفق این طرح منوط به همکاری دستگاه های مرتبط و مردم است.



علیرضا جمشیدی معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان گفت: وقتی از جنایت و فساد سحن می گوییم منظور تنها قتل با اسلحه نیست، در حوزه های اقتصاد و قاچاق نیز قتل صورت می گیرد.



وی افزود: حوزه قاچاق کسب حرام است ، برای اینکه یزیدیان زمان را بشناسیم باید در حوزه ماموریت خود فداکار و هوشیار باشیم، در حوزه های اقتصادی و اعتقادی باید بیدار باشیم.



جمشیدی اذعان داشت: در حوزه اجتماعی و نرم افزاری می توان فعالیت های زیادی کرد که به جواب منتج می شود ، برخی جاها نمی توان با موانع فیزیکی مقابله کرد و باید به حوزه دهای اعتقادی پرداخت تا مردم بپذیرند که طرح شبنم را خودشان اجرایی کنند.



وی تصریج کرد: خود بازرسی به معنای نظارت و تشکیل پرونده توسط خود اصناف است و باید موانع را به گونه ای اجرا کنیم که نتیجه خوبی داشته باشد.



جمشیدی ادامه داد: یکی از مشکلات اینست که به درآمد بیشتر فکر می کنیم اما باید بدانیم وقتی می خواهیم کار کنیم باید با اعتقاد و وجدان کار کنیم و هیچ دلیل و مجوزی برای تخلف نداریم که بخش عظیمی از ان اعتقاد و اصلاح است.



وی خاطر نشان کرد: گرانفروشی و حرام فروشی برای کسب درآمد بیشتر نباید تبدیل به فرهنگ برای جامعه شود، همه باید پای کار باشیم و مردم را دینی و اخلاقی بار بیاوریم که بخش تبلیغاتی ان به صدا و سیما و مطبوعات بر می گردد.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان در ادامه گفت: نظارت مستمر ، رسیدگی سریع و اجرای حکم قانونی سه مرحله ایست که باید به سرعت انجام شود اگر خلاء های قانونی را رفع کردیم بخش بعد از آن اجرایی کردن ابلاغیه هاو پس از آن فرهنگ سازی است.



وی با اشاره به نامگذاری سال 91 از سوی مقام معظم رهبری گفت: اگر تولید ملی به گونه ای حمایت شود که تولید متکثر شود با قاچاق مبارزه می شود، باید قبیح بودن این دسته از اعمال را تبلیغ کنیم.



جمشیدی سپس به بیان مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان پرداخت و گفت: برگزاری اقلا دو ماه یکبار جلسات در شهرستانها، گزارش رصد سامانه از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت در هر جلسه، مدیریت مرزها به عنوان مسیر قانونی کشور و نظازت بر سهمیه های سوخت مصوبات این جلسه از کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند.

به تاکید کارشناسان، قاچاق کلیه کالاها ریشه و علل اقتصادی داشته و تا آن ها حل نشود کالا ها تحت شعاع این امر قرار می‌گیرند، طبیعی است که کالا وقتی از مبادی رسمی وارد کشور شود، اگر خدمات پس از فروش خوبی داشته باشد و گارانتی آن واقعی باشد پاسخگوی آن چیزی است که تعهد کرده‌اند.

در راستای اجرای طرح شبنم 38 هزار بارکد برای کالاها در گلستان صادر شده است که اجرای این طرح گامی مهم در پیشگیری از قاچاق کالاهاست.