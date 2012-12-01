  1. جامعه
۱۱ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۰۹

12 هزار حادثه در 180 روز/ اصفهان و شیراز رکوردار استانهای حادثه ساز

12 هزار حادثه در 180 روز/ اصفهان و شیراز رکوردار استانهای حادثه ساز

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با تشریح عملیاتهای امداد و نجات در 6 ماهه نخست سال جاری اعلام کرد: در این مدت 12 هزار و 138 مورد حادثه را پوشش امدادی داده ایم.

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد سازمان امداد و نجات هلال احمر در 6 ماهه نخست سال جاری گفت: امدادگران هلال احمر در 6 ماهه نخست سال در 12 هزار و 138 مورد حادثه حضور داشته و خدمات امداد و نجات ارائه کردند.

جدول حوادث و خدمات امدادی هلال احمر در 6 ماهه نخست سال 91

نوع حادثه تعداد عملیات تعداد حادثه دیدگان تعداد خدمات امدادی و درمانی
جاده ای 9797 34525  15475
کوهستان 554 1097  406
شهری 475 863  478
دریایی و ساحلی 424 644  263
سیل و آبگرفتگی 413 42822  118
زمین لرزه 143 133044  1838
صنعتی و کارگاهی 106 158  101
جوی و اقلیمی 52 2996  21
ریزش آوار 51 138  31
آتش سوزی 42 128  23
برف و کولاک 38 2383  39
هوایی 16 25  12
توفان 10 329  13
رانش زمین 9 214  7
رعد و برق 2 9  0

رئیس سازمان امداد و نجات کشور اعلام کرد در 6 ماهه نخست سال جاری 27 هزار بسته زیستی و 123 هزار بسته غذایی میان حادثه دیدگان در حوادث کشور توزیع شده است.

  • تعداد کل عملیاتها: 12138 مورد
  • تعداد کل حادثه دیدگان: 219375 مورد
  • تعداد کل نجات یافتگان: 18824 مورد
  • تعداد کل افراد اسکان داده شده: 141470 مورد

اصفهان و شیراز بیشترین استانهای پرحادثه در سال 91

مظفر در مورد آخرین آمارها در خصوص بیشترین عملیاتهای امداد و نجات در کشور گفت: اصفهان با 1217، فارس با 751، گلستان با 714، مازندران با 689 و خراسان رضوی با 644 مورد بیشترین حوادث و عملیات امدادی را به خود اختصاص دادند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در مورد زلزله آذربایجان شرقی گفت: تعداد حادثه دیدگان زلزله اهر، هریس و ورزقان 125 هزار و 578 نفر بودند که توانستیم 771 نفر را از آوار نجات دهیم.

وی گفت: توزیع و برپایی 26 هزار و 359 تخته چادر، توزیع 158 هزار اقلام زیستی همراه با اعزام 70 فروند بالگرد و 270 سورتی پرواز و جابجایی 57 تن محموله با 174 ساعت پرواز بخشی از خدمات امدادی در این حادثه بوده است.

مظفر گفت: توزیع 550 هزار بسته غذایی، 48 هزار بسته بهداشتی و نصب 1427 سرویس بهداشتی اقدامات این سازمان در شهریور ماه سال جاری بوده است.

کد مطلب 1753087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها