12 هزار حادثه در 180 روز/ اصفهان و شیراز رکوردار استانهای حادثه ساز

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد سازمان امداد و نجات هلال احمر در 6 ماهه نخست سال جاری گفت: امدادگران هلال احمر در 6 ماهه نخست سال در 12 هزار و 138 مورد حادثه حضور داشته و خدمات امداد و نجات ارائه کردند.

جدول حوادث و خدمات امدادی هلال احمر در 6 ماهه نخست سال 91

نوع حادثه تعداد عملیات تعداد حادثه دیدگان تعداد خدمات امدادی و درمانی جاده ای 9797 34525 15475 کوهستان 554 1097 406 شهری 475 863 478 دریایی و ساحلی 424 644 263 سیل و آبگرفتگی 413 42822 118 زمین لرزه 143 133044 1838 صنعتی و کارگاهی 106 158 101 جوی و اقلیمی 52 2996 21 ریزش آوار 51 138 31 آتش سوزی 42 128 23 برف و کولاک 38 2383 39 هوایی 16 25 12 توفان 10 329 13 رانش زمین 9 214 7 رعد و برق 2 9 0

رئیس سازمان امداد و نجات کشور اعلام کرد در 6 ماهه نخست سال جاری 27 هزار بسته زیستی و 123 هزار بسته غذایی میان حادثه دیدگان در حوادث کشور توزیع شده است.

تعداد کل عملیاتها: 12138 مورد

12138 مورد تعداد کل حادثه دیدگان: 219375 مورد

219375 مورد تعداد کل نجات یافتگان: 18824 مورد

18824 مورد تعداد کل افراد اسکان داده شده: 141470 مورد

اصفهان و شیراز بیشترین استانهای پرحادثه در سال 91

مظفر در مورد آخرین آمارها در خصوص بیشترین عملیاتهای امداد و نجات در کشور گفت: اصفهان با 1217، فارس با 751، گلستان با 714، مازندران با 689 و خراسان رضوی با 644 مورد بیشترین حوادث و عملیات امدادی را به خود اختصاص دادند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در مورد زلزله آذربایجان شرقی گفت: تعداد حادثه دیدگان زلزله اهر، هریس و ورزقان 125 هزار و 578 نفر بودند که توانستیم 771 نفر را از آوار نجات دهیم.

وی گفت: توزیع و برپایی 26 هزار و 359 تخته چادر، توزیع 158 هزار اقلام زیستی همراه با اعزام 70 فروند بالگرد و 270 سورتی پرواز و جابجایی 57 تن محموله با 174 ساعت پرواز بخشی از خدمات امدادی در این حادثه بوده است.

مظفر گفت: توزیع 550 هزار بسته غذایی، 48 هزار بسته بهداشتی و نصب 1427 سرویس بهداشتی اقدامات این سازمان در شهریور ماه سال جاری بوده است.