12 هزار حادثه در 180 روز/ اصفهان و شیراز رکوردار استانهای حادثه ساز

محمود مظفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد سازمان امداد و نجات هلال احمر در 6 ماهه نخست سال جاری گفت: امدادگران هلال احمر در 6 ماهه نخست سال در 12 هزار و 138 مورد حادثه حضور داشته و خدمات امداد و نجات ارائه کردند.
جدول حوادث و خدمات امدادی هلال احمر در 6 ماهه نخست سال 91
|نوع حادثه
|تعداد عملیات
|تعداد حادثه دیدگان
|تعداد خدمات امدادی و درمانی
|جاده ای
|9797
|34525
|15475
|کوهستان
|554
|1097
|406
|شهری
|475
|863
|478
|دریایی و ساحلی
|424
|644
|263
|سیل و آبگرفتگی
|413
|42822
|118
|زمین لرزه
|143
|133044
|1838
|صنعتی و کارگاهی
|106
|158
|101
|جوی و اقلیمی
|52
|2996
|21
|ریزش آوار
|51
|138
|31
|آتش سوزی
|42
|128
|23
|برف و کولاک
|38
|2383
|39
|هوایی
|16
|25
|12
|توفان
|10
|329
|13
|رانش زمین
|9
|214
|7
|رعد و برق
|2
|9
|0
رئیس سازمان امداد و نجات کشور اعلام کرد در 6 ماهه نخست سال جاری 27 هزار بسته زیستی و 123 هزار بسته غذایی میان حادثه دیدگان در حوادث کشور توزیع شده است.
- تعداد کل عملیاتها: 12138 مورد
- تعداد کل حادثه دیدگان: 219375 مورد
- تعداد کل نجات یافتگان: 18824 مورد
- تعداد کل افراد اسکان داده شده: 141470 مورد
اصفهان و شیراز بیشترین استانهای پرحادثه در سال 91
مظفر در مورد آخرین آمارها در خصوص بیشترین عملیاتهای امداد و نجات در کشور گفت: اصفهان با 1217، فارس با 751، گلستان با 714، مازندران با 689 و خراسان رضوی با 644 مورد بیشترین حوادث و عملیات امدادی را به خود اختصاص دادند.
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در مورد زلزله آذربایجان شرقی گفت: تعداد حادثه دیدگان زلزله اهر، هریس و ورزقان 125 هزار و 578 نفر بودند که توانستیم 771 نفر را از آوار نجات دهیم.
وی گفت: توزیع و برپایی 26 هزار و 359 تخته چادر، توزیع 158 هزار اقلام زیستی همراه با اعزام 70 فروند بالگرد و 270 سورتی پرواز و جابجایی 57 تن محموله با 174 ساعت پرواز بخشی از خدمات امدادی در این حادثه بوده است.
مظفر گفت: توزیع 550 هزار بسته غذایی، 48 هزار بسته بهداشتی و نصب 1427 سرویس بهداشتی اقدامات این سازمان در شهریور ماه سال جاری بوده است.
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