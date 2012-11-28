بخشنامه جدید ارزی دولت/ 4راهکار برای دارندگان کالاهای اولویت 10

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در بخشنامه جدیدی، شرایطی را برای دارندگان کالاهای اولویت دهم که دارای قبض انبار از یکی از گمرکات اجرایی کشور هستند و تاکنون نتوانستهاند ثبت سفارش کنند، اعلام کرده است.
متن کامل دستورالعمل جدید دولت به شرح زیر است:
"قابل توجه متقاضیانی که کالای آنها دراولویت دهم قرارگرفته؛ قادر به انجام ثبت سفارش نیستند و دارای قبض انبار از یکی از گمرکات اجرایی کشور هستند، میتوانند به شرح ذیل نسبت به ثبتسفارش اقدام کنند:
1- تاریخ قبض انبار میبایست تا 28/ 8/91 باشد.
2- اعتبار ثبت سفارشات صادر شده تا 30/9/91 بوده و غیرقابل تمدید است.
3- پذیرش متقاضیان حداکثر تا 20/9/91 است.
4- رعایت سایر مقررات مربوط به واردات کالا از جمله ضوابط فنی، استاندارد، گواهیهای قانونی و مندرجات یادداشت ذیل فصول کتاب مقررات واردات و صادرات الزامی است.
ضمنا با توجه به ابلاغ دستورالعمل اجرایی مفاد این اطلاعیه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران انجام ثبتسفارشات مذکور، صرفا" در استان تهران صورت میپذیرد."
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