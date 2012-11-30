به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش 90 دقیقه‌ای "مکبث" به کارگردانی قطب‌الدین صادقی هر شب از ساعت 19:30 اجرای خود را با بازی هنرمندانی چون میکائیل شهرستانی، کوروش سلیمانی، کرامت رودساز، امیر بختیاری، ناصر عاشوری و ... در سالن استاد سمندریان ادامه می‌دهد.

نمایش "درخت بلوط" کاری از گروه تئاتر نقشینه به نویسندگی تیم کراوچ نیز که اجراهای خود را به طور رسمی از چهارشنبه 8 آذر در تماشاخانه شماره یک مجموعه ایرانشهر آغاز کرده و با بازی هنرمندانی چون رضا مولائی، اشکان خطیبی، کامبیز دیرباز، پیمان معادی، سیامک انصاری، برزو ارجمند، سروش صحت، رامبد جوان، هومن سیدی، بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، رامین سیاردشتی، امیر آقایی و ... میزبان علاقمندان به هنرهای نمایشی است.

در این نمایش 70 دقیقه‌ای رضا مولایی به عنوان بازیگر ثابت به ایفای نقش می‌پردازد و هر شب یکی از هنرمندان یاد شده به عنوان نقش مقابل، مولایی را در اجرای این اثر کمک می‌کنند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به محمدرضا اصلی دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، نازنین شانه‌ساز دستیار دوم، علیرضا گودرزی مدیر اجرا، کاوه عیدی آهنگساز، ریحانه هاشمی عکاس و مصیب زارعی مدیر صحنه اشاره کرد.