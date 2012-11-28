دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب الله سیاری صبح چهارشنبه در مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی در منطقه یکم نیروی دریایی در بندرعباس ضمن صدور فرمان به آب اندازی دو فروند زیر سطحی کلاس غدیر و عملیاتی شدن این زیر سطحی ها در ناوگان این نیرو فرمان الحاق دو فروند هوا ناو SRN6 و BH7 را نیز صادر کرد.

وی افزود: برای نخستین بار در دنیا سیستم پرتاب موشک بر روی هواناو BH7 نصب شده است.

دریادار سیاری با اعلام این خبر که این هواناو به سیستم مسلسل و دوشکا تجهیز شده اند، خاطر نشان کرد: هواناو به عنوان یک وسیله دو منظوره قابل استفاده در دریا و خشکی قابلیت های بسیاری از جمله توانایی پشتیبانی از جزایر مخصوصا جزایر فاقد اسکله هستند، انجام کشت شناسایی، تجسس و نجات، تاخت آبی - خاکی، مین ریزی، ماموریت های کمین و حمله، استفاده به عنوان آمبولانس دریایی را دارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه افزود: امروز شاهد رونمایی از فاز دوم ساخت ناوشکن جمهوری اسلامی ایران (سهند) شامل نصب روسازه و سایر متعلقات آن و همچنین پرده برداری از سازه ناوچه موشک انداز سینای 7 که در مرحله اتمام ساخت سازه و روسازه قرار دارد هستیم.

وی با بیان اینکه در مراحل آینده ساخت ناوشکن سهند شاهد تنوع و تعدد تجهیزات و سلاح های پیشرفته مورد استفاده در این یگان خواهیم بود، تصریح کرد: تغییرات عمده در روسازه ناوشکن سهند و افزایش مدت زمان ماندگاری آن در دریا این ناوشکن را از سایر ناوشکن ها متمایز ساخته است.

دریادار سیاری گفت: استفاده بهینه از زمان و افزایش سرعت ساخت در مقایسه با سایر یگان های همکلاس از ویژگی های قابل توجه این پروژه ها بوده تا جاییکه زمان صرف شده برای تکمیل این فاز از پروژه ها تقریبا یک پنجم ساخت سایر پروژه های مشابه بوده است.