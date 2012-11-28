17 میلیارد ریال تسهیلات به طرح های توسعه بخش کشاورزی سقز پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی شهرستان سقز اظهار داشت: تا کنون 21 پرونده تسهیلات طرح توسعه کشاورزی با اعتباری بیش از 17 میلیارد ریال در شهرستان سقز انعقاد قرارداد شده است.

وی افزود: باید تلاش کنیم با معرفی طرح های توجیهی از میزان اعتبارات در نظر گرفته برای شهرستان سقز سهم بیشتری برای بخش کشاورزی این شهرستان دریافت کنیم.

فرماندار سقز با بیان اینکه شهرستان سقز پس از قروه جایگاه دوم استان را به لحاظ پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است، ادامه داد: شهرستان سقز دارای پتانسیل های فراوان در بخش کشاورزی است که باید دلسوزانه در این بخش تلاش کرد.

فخری با بیان اینکه تکمیل طرح های تبدیلی و توجیهی در بخش کشاورزی در اولویت دریافت تسهیلات است، بر مشاوره به کشاورزان برای معرفی طرح های توجیهی در این بخش تاکید کرد.

وی بیان کرد: در بخش کشاورزی زیر مجموعه های زیادی وجود دارد که با فعال کردن آنها می توان در این بخش تحول بزرگی به منظور اشتغالزایی به وجود آورد.

فرماندار سقز با اشاره به روند رو به رشد پرداخت تسهیلات طرح توسعه کشاورزی در این شهرستان یادآور شد: آمار عملکرد این شهرستان به طور هفتگی از سوی استان اعلام می شود که خوشبختانه سقز از روند مطلوبی برخوردار است.

فخری با بیان اینکه بزرگترین امکانات و ظرفیت ها را در بخش کشاورزی استان در اختیار داریم، گفت: اگر بخش کشاورزی و به تبع آن صنایع تبدیلی در استان توسعه یابد شاهد تحول بزرگی در وضعیت معیشتی و رفاهی مردم خواهیم بود.