گیلارد مجبور به عقب نشینی از مخالفت با عضویت فلسطین در سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بریزبین تایمز، قرار بوده تا دولت جولیا گیلارد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بررسی ارتقاع سطح عضویت فلسطین رای مخالف بدهد اما این دولت تحت فشار چند نفر از وزرای کابینه مجبور به عقب نشینی شد و اکنون قرار است رای "ممتنع" بدهد.

وزاری کابینه دولت وی را در نشست حزبی تهدید کرده بودند در صورتی که رای منفی به طرح وضعیت فلسطین بدهد با این تصمیم مخالفت خواهند کرد.

جولیا گیلارد که پیشتر حمایت از اسرائیل را از اولویت های سیاست خارجی دولت خود اعلام کرده بود گفته بود که به این درخواست رای منفی خواهد بود. اما در نشست دوشنبه شب دستکم ده نفر از وزرای کابینه وی از جمله چند وزیر از جناح راست به خانم گیلارد هشدار دادند که در صورت مخالفت با این درخواست با یک نافرمانی در کابینه روبرو خواهد شد.

گرت اوانس وزیر خارجه دولت کارگر استرالیا با سفر به کانبرا به نخست وزیر هشدار داده که در صورت رای منفی در مجمع عمومی سازمان ملل "استرالیا در تاریخ جزو کشورهای خطا کار" قرار خواهد گرفت.

باب کار، تونی برکه، و کریس بون از وزرای نیوساوت ولز نیز ضمن مخالفت با برنامه گیلارد در این رابطه گفتند که بهترین کار برای استرالیا آن است تا نه رای مثبت به این قطعنامه بدهد و نه رای منفی.

در پی این مخالفت ها گیلارد در سخنانی به همکاران خود گفته که وی برخلاف اعتقادش به این پیشنهاد رای ممتنع خواهد داد.

گیلارد می گوید: بر این باورم که اجازه به فلسطینی ها برای برخورداری از این حق و برخورداری از صدای بلندتر به پیشرفت آنها در مذاکرات صلح با اسرائیل کمکی نخواهد کرد.