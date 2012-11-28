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۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۲۷

به همت پایگاه بسیج استانداری/

گردهمایی مشترک شورای فرماندهی پایگاه های مقاومت بسیج اداری کردستان برگزار شد

گردهمایی مشترک شورای فرماندهی پایگاه های مقاومت بسیج اداری کردستان برگزار شد

سنندج - خبرگزاری مهر: به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید کاظمی استانداری کردستان، جلسه هم اندیشی و گردهمایی مشترک شورای فرماندهی پایگاه های مقاومت بسیج ادارات دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گرهمایی با حضور استاندار، فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان، فرماندهان و اعضای شورای پایگاه های اداری دستگاه های اجرایی و جمعی از بسیجیان فعال ادارت برگزار شد.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید کاظمی استانداری کردستان در این گردهمایی گفت: ترویج امر به معروف و نهی از منکر رسالت اصلی بسیجیان است که باید تلاش بیشتری کنند.

ایرج حسن زاده، پیام اصلی قیام عاشورا را امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و افزود: بسیجیان به عنوان ادامه دهندگان راه امام حسین (ع) باید در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به آمادگی همیشگی بسیجیان درعرصه های مختلف اظهار داشت: برنامه های بسیج تنها مختص به زمان و مکان خاصی نیست بلکه بسیجیان در همه مکان ها و زمان ها و صحنه های مختلف همیشه برای خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و اقشار مختلف مردم حضور موثر داشته اند.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید کاظمی استانداری کردستان برگزاری پنج جلسه و تصویب و اجرای 44 مصوبه شورای پایگاه، دیدار با خانواده معظم شهدا در مناسبت های مختلف، برگزاری مسابقات ورزشی و پذیرایی از عزاداران امام حسین (ع) را بخشی از عملکرد پایگاه مقاومت بسیج شهید کاظمی استانداری اعلام کرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان نیز در این هم اندیشی گفت: مخلصانه فکر کردن و صادقانه عمل کردن یکی از ویژگی های بارز نیروهای بسیجی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

محمد حسین رجبی افزود: داشتن بصیرت و ترویج امر به معروف و نهی از منکر از وظایف نیروهای بسیجی است.

وی قیام علیه جهالت و نادانی را یکی از پیام های امام حسین (ع) در روز عاشورا بیان کرد و ادامه داد: بصیرت به عنوان نقطه مقابل نادانی و جهالت باید سرلوحه کار بسیجیان پیرو را امام حسین (ع) قرار گیرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به موقعیت ویژه استان کردستان عنوان کرد: استفاده از توانمندی جوانان بسیجی در راستای محرومیت زدایی مناطق محروم استان باید در اولویت کاری قرار گیرد تا شرایط توسعه و پیشرفت استان محقق شود.

گفتنی است در پایان این مراسم از سه بسیجی فعال استانداری کردستان تجلیل شد.

کد مطلب 1753125

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