تحقق 64 درصد اشتغال تعهد شده در کردستان/ بانک ها همکاری بهتری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌ گذاری استان کردستان گفت: ایجاد و تحقق فرصت های شغلی در استان کردستان از زمان آغاز تا کنون خوب و ارزشمند بوده است ولی باید این روند تسریع یابد.

وی همکاری سیستم بانکی و پرداخت تسهیلات را در راستای افزایش عملکرد واحدهای تولیدی موثر دانست و بیان کرد: در زمینه کشاورزی در استان کردستان با توجه به ظرفیت و پتانسیل مناسب هزار و 400 طرح ابلاغ شده است که باید زمینه برای پرداخت تسهیلات این حوزه فراهم شود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان اعلام کرد: با در نظر گرفتن ادغام سه وزارتخانه در صنعت، معدن و تجارت ابلاغ تنها هفت هزار و 500 شغل، کم و نیازمند بازنگری است.

ازهاری با بیان اینکه ظرفیت های اشتغال استان کردستان زیاد است، عنوان کرد: مشاغل فنی و حرفه ای نیز بعد از آموزش و کسب مهارت مبلغ کمی را بابت ایجاد اشتغال دریافت می کنند که این رقم جوابگوی نیاز افراد کارآفرین نیست و باید افزایش یابد.

وی بیمه را برای تمامی مشاغل لازم دانست و بیان کرد: مشاغل عمرانی و طرح های مسکن مهر از بیمه برخوردار هستند ولی دارندگان مشاغل خانگی نیز نیازمند تفهیم بیمه اشتغال خود هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان تزریق منابع مالی به واحدهای تولیدی را کمک مناسبی برای سر پا ماندن این واحدها دانست و اظهار داشت: سه میلیارد تومان برای یارانه سود تسهیلات بانکی در قالب کمیته صیانت از تولیدکنندگان استان به واحدهای دارای معوقه بانکی پرداخت شد که نمی ‌توانستند از تسهیلات جدید استفاده کنند و کمک خوبی برای انها است.

ازهاری در پایان بانک ها را موظف به اجرای دستورات در خصوص پرداخت تسهیلات به حلقه مفقودی واحدهای تولیدی دانست و گفت: تامین سرمایه های در حال گردش طرح ها در اختیار بانک ها است که باید به تولید کنندگان داده شود.