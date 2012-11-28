مهمترین مشکل ترافیک شهری ایلام عدم وجود پارکینگ است

محمد یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع ترافیک شهری ایلام از مسائل مهمی است که متاسفانه مسئولان در سالهای اخیر به رغم طرح‌های مختلف، در کاهش آن خوب عمل نکرده اند.

وی بیان داشت: بیشتر خدمات در مرکز شهر ارائه می شود و همه مردم به این منطقه رفت و آمد دارند در حالی که می توان با تقسیم بندی خدمات در نقاط مختلف شهر از حجم ترافیک کاست.

وی عنوان کرد: در مرکز شهر ایلام حتی یک پارکینگ مناسب وجود ندارد و همه ماشینها دائما در حال حرکت هستند هر چند خودم مردم به جای استفاده از وسائل عمومی بیشتر از وسیله شخص استفاده می کنند.

یاری بیان داشت: با توجه به عرض کم معابر و افزایش تردد خودروها، آلودگی هوا و صدا در ایلام در حال افزایش است و متاسفانه نواحی مرکزی شهر به دلیل تراکم بالای جمعیتی و تراکم کاربردهای تجاری و خدماتی آلودگی بیشتری دارند.

وی عنوان کرد: می توان گفت بازنگری مجدد طرح تفصیلی شهر ایلام با تاکید بر تعریض فوری معابر در بخش مرکزی شهر، ایجاد پارکینگ طبقاتی٬ ایجاد مراکز خرید و خدمات در همه مراکز محله شهر٬ مطالعه و تهیه طرح جامع ترافیک شهر در دو سطح کوتاه و بلند مدت٬ جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فرسوده در سطح شهر و تقویت سیستم حمل و نقل عمومی بتواند تاثیر مطلوبی بر کاهش بار ترافیکی در شهر ایلام داشته باشد.

یاری تصریح کرد: بر اساس اطلاعات موجود شهر ایلام در سال 1385، 155 هزار و 289 نفر جمعیت در شهر ایلام وجود داشته و در وضع موجود مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز راهنمایی و رانندگی استان بیش از 70 هزار خودرو در سطح شهر تردد می کنند یعنی تقریبا به ازا هر 2.2 نفر در ایلام یک خودرو وجود دارد در حالیکه در کشور مان به ازا هر پنج نفر یک خودرو موجود است و این در حالی است که اکثر خیابانهای شهر ایلام از عرض مناسب برخوردار نیستند.

وی یادآور شد: بر اساس بررسی های به عمل آمده عواملی همچون وجود تمرکز خدمات پزشکی در مرکز شهر، وجود اصنافی مانند نمایشگاه های خودرو در خیابان ولیعصر، نبود پارکینگ مناسب در شهر ایلام باعث ایجاد ترافیک شدید در این شهر شده است.