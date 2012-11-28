مجتبایی: «شهر خدا» از مهمترین آثار فکری عالم مسیحیت است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی کتاب «شهر خدا» نوشته سنت آگوستین ترجمه حسین توفیقی عصر دیروز (7 آذر) در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد.

در بخشی از یادداشت دکتر فتح‌الله مجتبایی استاد ادیان دانشگاه تهران که در این نشست قرائت شد آمده است:

کتاب «شهر خدا» یکی از مهمترین آثار فکری عالم مسیحیت است و نه تنها در کلام و الهیات کلیسا، بلکه در تاریخ‌نگاری و فلسفه غرب نیز بسیار موثر بوده است.

آثار دیگر آگوستین نیز خصوصا مشاجرات او با پلاگیوس از لحاظ تاریخ علم کلام ما و از لحاظ گفت‌وگوی اشاعره و معتزله بسیار مهم و روشنگر است و امید است که دانشمندان صاحب‌نظر ما به نقل این بخش از آثار او نیز همت گمارند.

انگیزه تالیف شهر خدا، آشفتگی‌ها و فسادی بود که در پی سقوط امپراتوری روم پدید آمده بود و پاسخ به کسانی که رواج مسیحیت را علت آن می‌پنداشتند. این کتاب که آگوستین نزدیک به پانزده سال از عمر خود را صرف نگارش آن کرد، در تحکیم اعتبار و حقانیت مسیحیت در برابر ادیان دیگری که در امپراتوری روم رواج داشتند، سهم بسیار بزرگی داشت و نزدیک به ده قرن، تا زمان انتشار آثار توماس آکویناس، حیات فکری و اعتقادی کلیسای کاتولیک را زیر سیطره خود گرفته بود.

آگوستین در این کتاب جامعه انسانی را در دو حوزه یا دو قلمرو جداگانه و متضاد می‌بیند: در شهر خدا، که کلیسای کاتولیک یا مجموعه‌ مومنان عالم مسیحیت است و در شهر زمینی که دستخوش ظلم و فساد و گناه و تباهی است. شهر خدا قلمرو پاکان و فرشتگان است و شهر زمینی محکوم احکام نیروهای اهریمنی است و تاریخ جهان جریانی است غایت‌گرا و استکمالی در جهت تحقق ملکوت الهی و شهر خدا در روی زمین.

این ثنویت یا دوگانه‌پنداری دو شهر نیک و بد یا آسمانی و زمینی که در این کتاب مطرح است، دوگانه پنداری مانویت ایرانی را به خاطر می‌آورد که در آن شهر نور یا روشن شهر آسمانی در برابر ظلمت ظلم و فساد اهریمنی بر روی زمین قرار دارد و در پایان کار با پیروزی نور بر ظلمت، روشن شهر الهی سراسر جهان را فراخواهد گرفت.

می‌دانیم که آگوستین در آغاز دوران جوانی و برخلاف میل مادرش که از مومنان کلیسای کاتولیک بود، به مانویت گرایید و نزدیک به ده سال از نغوشاکان مانوی بود، و آنچه موجب گرایش و گروش او به این دین شرقی شد، یکی جواب ظاهرا قانع‌کننده آن به مساله وجود شر در عالم بود و دیگری آموزش‌های عقل‌گرایانه مانویت در مسائل اخلاقی و اجتماعی. در کفالائیا که مجموعه‌ای است از سرودهای مانوی به زبان قبطی از قول مانی آمده است که می‌گفت «تا چیزی را به چشم نبینید نپذیرید» و بنابر اصول فکری و اعتقادی این دین، خرد تنها عاملی است که انسان را در برابر آز و خشم و سایر قدرت‌های اهریمنی نگهداری می‌کند.



به گزارش مهر، کتاب «شهر خدا» به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شده است.