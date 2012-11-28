فعالیتهای سازمان تبلیغات در گتوند قابل تقدیر است/ خانه عالم افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ محمدی پور صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات فرهنگی با اشاره به پتانسیلها و استعدادهای بسیار خوب فرهنگی که در گتوند وجود دارد، عنوان کرد: در خصوص سازمان تبلیغات اسلامی خوشبختانه فعالیت این سازمان و همچنین روحانیون مستقر در شهرستان خوب بوده اما در جهت تقویت این فعالیتها نیاز به احداث خانه های عالم بیشتر و مجتمعهای فرهنگی هنری وجود دارد.

محمدپورعنوان کرد: خوشبختانه خانه های عالم که یک ابتکار مناسب از سوی سازمان تبلیغات اسلامی بوده، دستاوردهای خوبی در روستاهای این شهرس داشته و ما انتظار داریم این خانه ها افزایش بیشتری در روستاهای گتوند داشته باشند تا مردم روستاها نیز بیش از پیش با تعالیم روحبخش اسلامی از سوی روحانیون مستقر در این خانه ها آشنا شوند.



وی همچنین به وجود بقاع و امامزاده ها در این شهرستان اشاره کرد و گفت: در خصوص امامزاده ها و بقاع متبرکه با توجه به اینکه اداره اوقاف و امور خیریه در این شهرستان هنوز راه اندازی نشده لازم است تا هرچه سریعتر این اداره راه اندازی شود ضمن اینکه آمادگی لازم برای در اختیار گذاشتن یک مکان موقت برای این اداره وجود دارد ضمن اینکه تا راه اندازی این اداره لازم است برنامه های مربوط به تعیین محدوده امامزاده محمد بن زید (ع) و طرح توسعه آن هرچه سریعتر آماده و اجرایی شود.



سرپرست فرمانداری شهرستان گتوند به وجود آرامگاه زنده یاد دکتر قیصر امین پور در این شهرستان اشاره کرد وادامه داد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در خصوص ساماندهی آرامگاه قیصر امین پور باید هر چه سریعتر اقدام کند زیرا وضع فعلی محوطه آن به هیچ وجه مناسب و در شان این شاعر انقلابی نیست علاوه بر آن چاپ تمبر یادبود و نامگذاری یکی از میادین مرکز استان را به نام این شاعر فقید را پیشنهاد می کنیم.



محمدپور با اشاره به کمبود نیرو در اداره ارشاد گتوند، افزود: متاسفانه اداره ارشاد گتوند هم اکنون با کمبود شدید نیرو مواجه است ضمن اینکه سایت اداری اداره ارشاد و اداره کتابخانه های عمومی باید از هم تفکیک شوند.



وی با تاکید بر گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: نداشتن سایت مستقل اداری و کمبود شدید نیرو در اداره کتابخانه های عمومی شهرستان از جمله مسائلی است که باید اداره کل کتابخانه های عمومی استان نسبت به رفع آنها اقدام کنند.



محمدپور ادامه داد: راه اندازی دبیرستان صدرا، راه اندازی و ساخت حوزه علمیه، تقویت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، احداث خانه های عالم در سطح روستاها، احداث مجتمعهای فرهنگی و هنری از جمله مواردی هستند که باید توسط مدیران کل استانی در شهرستان گتوند رسیدگی و پیگیری شوند.