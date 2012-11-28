نوجوان 14 ساله عامل انتشار شماره تلفن های همراه در فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ محمد قاسملو با بیان این مطلب اظهار داشت: نوجوان 14 ساله تبریزی پس از آشنایی با نحوه ایجاد وبلاگ، اقدام به راه اندازی وبلاگ با نام و شماره تلفن مادر خود نموده و کلیه شماره تلفن های ثبت شده در دفترچه تلفن مادرش را در فضای مجازی منتشر کرده است.

وی افزود: در پی شکایت چند خانم مبنی بر تماس های مشکوک، موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتا استان قرار گرفت و پس از بررسی متوجه شدند تماس گیرندگان شماره ها را از طریق وبلاگ اینترنتی به دست آورده اند.

وی ادامه داد: مأموران در مرحله بعدی، آی پی ایجاد کننده وبلاگ را شناسایی، به این پلیس احضار و مشخص شد که نوجوان 14 ساله در عید امسال با مطالعه نحوه ایجاد وبلاگ ، اقدام به راه اندازی وبلاگ با نام و شماره همراه مادرش نموده و کلیه دفترچه تلفن مادرش که حاوی شماره تلفن های دوستان وی بوده را در آن منتشر کرده است.

دستگیر سارق حرفه ای ساختمان های نیمه کاره در میانه

سرهنگ محمد خشتگر ضمن اعلام خبر فوق افزود: سارق دستگیر شده از ساختمان های نیمه کاره در شهرستان سرقت می کرد که پس از دستگیری به 15 فقره سرقت اعتراف کرده است.

وی افزود: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر سرقت از ساختمان نیمه کاره خود، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت و با توجه به ادله و شواهد باقی مانده در محل سرقت، فردی دستگیر شد.

سرهنگ خشتگر گفت: مظنون دستگیر شده پس از انجام یکسری کار اطلاعاتی به 15 فقره سرقت از ساختمانهای نیمه کاره در سطح شهرستان اعتراف که پرونده مربوطه تشکیل و به همراه متهم جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

دستگیری اعضای باند سارقان حرفه ای موتور سیکلت در شهرستان مرند

سرهنگ فرهنگ نوروزی با اعلام خبر فوق گفت: با اتخاذ برنامه های جدید امنیتی این فرماندهی برای پیشگیری از وقوع جرم سرقت و افزایش سطح اقدامات پلیسی در شناسایی و دستگیری سارقان سابقه دار محلی کوچکترین فعالیت سارقان اموال عمومی و دولتی تحت نظر دقیق پلیس است.

وی در ادامه اعلام داشت: عوامل پلیس آگاهی با همکاری عوامل کلانتری 11 طالقانی بعد انجام تحقیقات میدانی و پلیسی لازم در خصوص سرقت های موتور سیکلت صورت گرفته در سطح شهرستان مرند با بدست آوردن مستندات لازم و کافی یک باند سارقان سابقه دار حرفه ای را شناسایی و آنان را تحت کنترل قرار دادند و در نهایت توسط عوامل دستگیر و در تحقیقات صورت گرفته به 15 فقره سرقت موتور سیکلت از سطح شهرستان اعتراف که در بازسازی صحنه های سرقت تمام آنها مورد تائید قرار گرفت.

دستگیری قاتل فراری در شهرستان مراغه

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در تشریح این خبر گفت: درپی وصول یک برگ نیابت قضائی ازدادگاه عمومی وجزائی شهرستان تبریز مبنی برشناسائی وجلب زندانی فراری وتحت تعقیب به هویت م ـ الف فرزند صالح به اتهام قتل عمد فردی به هویت غ ـ الف درشهرستان هشترود (که در سال88 از طریق ضمانت آزاد و مراجعت نکرده بود)، دستگیری فرد مذکور در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد : ماموران این پلیس با اقدامات اطلاعاتی و شگردهای خاص پلیسی و تعقیب و مراقبت متهم را در یکی از خیابانهای این شهرستان شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه وی را دستگیر کردند .

سرهنگ پاسدار عیسی هاتفی خاطر نشان کرد : با هماهنگی لازم متهم دستگیر شده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.