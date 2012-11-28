  1. بین الملل
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۳

"حمدین صباحی":

تنها با لغو بیانیه قانون اساسی میدان التحریر را ترک خواهیم کرد

تنها با لغو بیانیه قانون اساسی میدان التحریر را ترک خواهیم کرد

موسس جریان مردمی و نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که تنها با لغو بیانیه قانون اساسی میدان التحریر را ترک خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حمدین صباحی نسبت به اصرار محمد مرسی بر عدم لغو بیانیه قانون اساسی این کشور هشدار داد.

وی خاطرنشان کرد: گروه های انقلابی تا زمانی که این بیانیه لغو نشود صحنه اعتراضات و میدان التحریر را ترک نخواهند کرد.

صباحی با اعلام اینکه مصر دیگر دیکتاتور جدید را نخواهد پذیرفت افزود: محمد مرسی تعهدات خود و سوگندی که خورده را نقض کرده است و ماموریت خود را به عنوان یک رئیس جمهور فراموش کرده است.

محمد مرسی پنجشنبه دوم آذر بیانیه قانون اساسی را صادر و طی آن دادستان کل مصر را برکنار کرد. در این بیانیه بر عدم انحلال مجلس موسسان تاکید شده است که این مسئله جنجالهای زیادی را بر پا کرد.

کد مطلب 1753158

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها