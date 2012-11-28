علی افضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی روز جمعه تیمش مقابل هلال احمر در چارچوب رقابتهای هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور اظهار داشت: تیم ما در هر بازی برای پیروزی به میدان میرود و مقابل هلال احمر نیز به این مسئله میاندیشد.
وی ادامه داد: بازیکنان ما نباید حریفان خود را دستکم گیرند و باید در هر مسابقه برای پیروزی به میدان بروند؛ گیتیپسند اگر بتواند از موقعیتهای خود در بازیهای مختلف استفاده کند، میتواند پیروز بازیهای مختلف شود و بازیکنان ما نباید تیمهای حریف را دست کم بگیرند.
سرمربی تیم فوتسال گیتیپسند اصفهان در مورد پیروزی هفته گذشته تیمش مقابل گاز خوزستان اظهار داشت: باید بگویم بازی با گاز یکی از بهترین بازیهای تیم ما بود و من از ابتدای بازی به بازیکنان گفتم که تیم گاز مثل تیم ملی کلمبیاست و اگر این تیم را دست کم بگیرید، مقابل آن به مشکل بر میخورید.
وی با بیان اینکه گیتیپسند در فصل جاری به یک قهرمانی بیحرف و حدیث میاندیشد، اضافه کرد: میخواهیم در فصل جاری به یک قهرمانی بیحرف و حدیث دست پیدا کنیم و به همه ثابت کنیم که تیم ما شایسته رسیدن به قهرمانی است و میتواند امسال هم مقتدرانه قهرمان شود.
افضل با اشاره به شرایط لیگ فوتسال و تیم ملی نیز گفت: به نظرم در حال حاضر نباید از تیم ملی و کمیته فوتسال انتقاد کرد زیرا با انتقاد کردن مشکلی حل نمیشود بلکه همه باید کمک کنند که مشکلات ساختاری فوتسال کشور از ریشه درست شود و بعد به دنبال انتقاد کردن برآیند.
نظر شما