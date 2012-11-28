  1. استانها
  2. اصفهان
۸ آذر ۱۳۹۱، ۹:۵۸

افضل در گفتگو با مهر:

گیتی‌پسند به دنبال قهرمانی بی‌حرف و حدیث است/ با انتقاد مشکلی حل نمی‌شود

گیتی‌پسند به دنبال قهرمانی بی‌حرف و حدیث است/ با انتقاد مشکلی حل نمی‌شود

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان گفت: تیم ما در فصل جاری به دنبال این است که بی‌حرف و حدیث به قهرمانی دست پیدا کند.

علی افضل در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی روز جمعه تیمش مقابل هلال احمر در چارچوب رقابت‌های هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: تیم ما در هر بازی برای پیروزی به میدان می‌رود و مقابل هلال احمر نیز به این مسئله می‌اندیشد.

وی ادامه داد: بازیکنان ما نباید حریفان خود را دست‌کم گیرند و باید در هر مسابقه برای پیروزی به میدان بروند؛ گیتی‌پسند اگر بتواند از موقعیت‌های خود در بازی‌های مختلف استفاده کند، می‌تواند پیروز بازی‌های مختلف شود و بازیکنان ما نباید تیم‌های حریف را دست کم بگیرند.

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان در مورد پیروزی هفته گذشته تیمش مقابل گاز خوزستان اظهار داشت: باید بگویم بازی با گاز یکی از بهترین بازی‌های تیم ما بود و من از ابتدای بازی به بازیکنان گفتم که تیم گاز مثل تیم ملی کلمبیاست و اگر این تیم را دست کم بگیرید، مقابل آن به مشکل بر می‌خورید.

وی با بیان اینکه گیتی‌پسند در فصل جاری به یک قهرمانی بی‌حرف و حدیث می‌اندیشد، اضافه کرد: می‌خواهیم در فصل جاری به یک قهرمانی بی‌حرف و حدیث دست پیدا کنیم و به همه ثابت کنیم که تیم ما شایسته رسیدن به قهرمانی است و می‌تواند امسال هم مقتدرانه قهرمان شود.

افضل با اشاره به شرایط لیگ فوتسال و تیم ملی نیز گفت: به نظرم در حال حاضر نباید از تیم ملی و کمیته فوتسال انتقاد کرد زیرا با انتقاد کردن مشکلی حل نمی‌شود بلکه همه باید کمک کنند که مشکلات ساختاری فوتسال کشور از ریشه درست شود و بعد به دنبال انتقاد کردن برآیند.

کد مطلب 1753165

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها