به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی استان اصفهان روز یکشنبه دوازدهم آذرماه ساعت 10 صبح در تالار افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار خواهد شد.
مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی استان اصفهان با حضور محمدرضا محمدجواهری مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان،افشین داوری رئیس فدراسیون دوومیدانی و دیگر اعضای مجمع برگزار می شود.
سید رسول یزدی زاده تنها کاندیدای مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی استان اصفهان به حساب می آید.
یزدی زاده از تاریخ 23 خردادماه سرپرستی این هیئت را برعهده دارد.
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