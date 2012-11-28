به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی استان اصفهان روز یکشنبه دوازدهم آذرماه ساعت 10 صبح در تالار افتخارات اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برگزار خواهد شد .

مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی استان اصفهان با حضور محمدرضا محمدجواهری مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان،افشین داوری رئیس فدراسیون دوومیدانی و دیگر اعضای مجمع برگزار می شود .

سید رسول یزدی زاده تنها کاندیدای مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی استان اصفهان به حساب می آید .