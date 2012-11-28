به گزارش خبرگزاری مهر، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، از ابتدای امسال بیش از 250 عنوان کتاب (از هر کتاب، حداقل 2 هزار نسخه) خریداری کرده است. ادبیات، تاریخ، خانواده، تغذیه، دین، روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم محض و کاربردی، قصه و رمان، کودک و نوجوان و ...موضوعاتی هستند که کتاب‌های خریداری شده، شامل می‌شوند.

در شرایط فعلی که بازار نشر در بحث کاغذ دچار مشکلاتی شده است، اداره کل منابع نهاد کتابخانه‌ها، به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار کتاب از ناشرین کشور مانند گذشته به خرید کتاب ادامه می‌دهد. این اقدام گامی در جهت غنای منابع کتابخانه‌ای و ترغیب مخاطبان به مطالعه، کتاب و کتابخوانی ارزیابی شده است.

اداره کل منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور طی چند مرحله کارشناسی، بعد از بررسی تازه‌های نشر، با نظر کارشناسان و اساتیدی که به‌صورت هفتگی در کارگروه‌ها حضور پیدا می‌کنند، در مورد خرید کتاب از ناشرین، تصمیم گیری می‌کند.

لیستی که در ادامه می آید، بخشی از کتاب‌های خریداری شده توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با رقم بالای 2 هزار نسخه، از ناشرهای مختلف کشور است:

«آسیا در برابر غرب» از انتشارات امیر کبیر، «نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلامی» از انتشارات امیر کبیر، «چگونه قرآن را حفظ کنیم» از انتشارات نبوی، «همه ما برادریم» از انتشارات صحیفه خرد، «فرهنگنامه نام آوران» از انتشارات طلایی، «آشتی با امام زمان (عج)» از انتشارات محیی، «در و صدف» از انتشارات محیی، «تاریخ علم در ایران - 4 جلدی» از انتشارات، «تغذیه با شیر مادر» از انتشارات پیدایش، «365 قصه برای شب‌های سال» از انتشارات قدیانی، «مجموعه جهان اسرار آمیز - 4 جلدی» از انتشارات نیکراد، «صدای پای بهار» از انتشارات پنجره، «پرسمان قرآنی ازدواج و خانواده» از انتشارات جمال و «آمادگی در برابر زلزله» از انتشارات مدرسه.

«قصه ما مثل شد» از انتشارات به‌نشر، «حیا» از انتشارات حدیث راه عشق، «تولید علم و علوم انسانی» از انتشارات سپیده باوران، «نیمه 38 نقش رهبری در مدیریت بحرانها» از انتشارات کیهان، «توفان شن» از انتشارات آجا، «قصه‌های خیلی قشنگ - 14 جلدی» از انتشارات محراب قلم، «همسفران» از انتشارات نیستان، «پانصد نکته درباره مطالعه» از انتشارات مدرسه، «گردان قاطرچی‌ها» از کانون پرورش فکری کودکان، «کمال الدین و تمام النعمه – جلد 1 و 2» از انتشارات دارالحدیث و «قیام یحیی بن زید (ع)» از انتشارات وثوق.