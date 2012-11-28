540 پرونده قضایی مربوط به اراضی ملی در استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی سفیدیان صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان سمنان ضمن اشاره به اینکه 540 پرونده قضایی مربوط به اراضی ملی در این استان تشکیل شد، گفت: در سال گذشته، 221 فقره پرونده تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی و همچنین 48 مورد دعاوی قطع اشجار و بوته‌کنی، 271 مورد پرونده تعلیف غیرمجاز دام در سطح استان سمنان تشکیل شد.

وی افزود: در همین راستا، حدود 92 هکتار از اراضی تصرف شده بر اساس احکام قضایی توسط یگان حفاظت از منابع طبیعی سمنان، خلع ید و به بیت‌المال بازگردانده شد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از همکاری قضات دادگستری و ماموران انتظامی استان سمنان در راستای شناسایی، دستگیری و صدور احکام منصفانه برای افراد متخلف تقدیر کرد و صدور 812 فقره رأی مربوط به پروندهای سنواتی در خصوص پرونده های منابع طبیعی را نشانه ای بر شدت پیگیری های قضایی در مقابله با متجاوزان به عرصه های ملی و منابع طبیعی استان دانست.

سفیدیان، شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان را بعنوان بازوی توانمند اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در مقابله با متجاوزان و زمین خواران معرفی و از اقدامات این شورا به مدیریت رئیس کل دادگستری استان تقدیر کرد.

وی تاکید کرد: رسانه‌ها نیز در این زمینه می‌توانند بازوی توانمندی برای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان باشند.

رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان سمنان اظهار داشت: در سال گذشته 120 گزارش توسط مردم و هم استانی های گرامی به ستاد خبری یگان حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری استان رسیده است.

سفیدیان در خاتمه یادآور شد: هم‌استانی‌های عزیز می‌توانند از طریق شماره تلفن 09696 به طور شبانه روز با مسئولان منابع طبیعی و ستاد خبری یگان حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری تماس گرفته و تخلفات مربوط به اراضی ملی و منابع طبیعی را گزارش دهند.