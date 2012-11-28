1400 خدمت الکترونیک در زنجان ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عادل علی پور شامگاه سه شنبه در سومین جلسه ستاد دولت الکترونیک اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک در استان 53 دستگاه خدمات الکترونیک خود را ارایه داده اند.

وی با اشاره به درنظر گرفتن 1428 خدمت الکترونیک در 53 دستگاه اجرایی در استان افزود: از این مجموع برای 10 دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد ارباب رجوع می باشند به صورت خاص برنامه ریزی صورت گرفته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار زنجان با یادآوری اینکه در راه اندازی و ارایه خدمات به دفاتر پیشخوان دولت در استان کار های خوبی انجام شده است ادامه داد: این دفاتر باید خدمات تصدی گری دستگاه ها را دریافت دارند.

علی پور با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی می توانند بخشی از کارهای تصدی گری خود را به دفاتر پیشخوان دولت بسپارند خاطر نشان کرد: این کار تاثیر مطلوبی در فرایند اشتغال زایی و کاهش حجم کاری دستگاه های اجرایی خواهد داشت.