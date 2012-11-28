لزوم سرعت بخشیدن در واگذاری خدمات به پیشخوان دولت در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه سه شنبه در سومین جلسه ستاد دولت الکترونیک در استان زنجان افزود: در حال حاضر 400 خدمت دستگاه های اجرایی احصاء شده که کمک بزرگی در راستای الکترونیکی کردن خدمات است.

وی با تاکید بر اینکه فضای دولت الکترونیک برایمان شفاف شده است، افزود: بدون استثنا در همه دستگاه ها خدمات الکترونیکی برای ارائه به مردم وجود دارد.

استاندار زنجان با تاکید بر لزوم برون سپاری خدمات ادامه داد: در بودجه سال 91 گام به گام بر ایجاد زیرساخت های دولت الکترونیک تاکید شده است بنابراین ما باید پا را فراتر بگذاریم و برای انجام کارها به صورت الکترونیکی منتظر دریافت دستورالعمل نباشیم.

رئوفی نژاد فعالیت های صورت گرفته در استان را در راستای الکترونیکی کردن خدمات مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: با وجود همه این فعالیت ها هنوز هم فرهنگ سازی، ارائه، تکمیل و توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک و همچنین حجم نرم افزار های اجرایی موجود در راستای ارائه الکترونیکی خدمات به مردم در حد و اندازه زنجان نمی باشد و کار برای انجام دادن بیشمار است.

وی گفت: با وجود حجم بالای کارهای انجام شده در راستای گسترش دولت الکترونیک در استان متاسفانه خروجی پایینی را شاهد هستیم که باید مطلوب تر شود.

استاندار زنجان افزود: باید در ارائه خدمات الکترونیک به مردم و واگذاری خدمات به پیشخوان های دولت سرعت بیشتری به خرج دهیم.

رئوفی نژاد با بیان اینکه مدتی بعد خدما الکترونیک برای مردم شفاف تر خو اهد شد یادآور شد: دستیابی به این مهم نیازمند کار و تلاش بیشتری نسبت به گذشته است.