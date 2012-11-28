900 درخواست بازنشستگی مشاغل سخت زیان آور آبان ماه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، یونس فاتح صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این تعداد درخواست با تشکیل شش جلسه بدوی در آبان ماه مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: با اصلاح این فرآیند و مجازی‌سازی خدمات، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور از میانگین زمان پنج تا شش ماهه به 11 روز کاهش یافته است.

فاتح ادامه داد: متقاضیان پس از تکمیل فرم‌ها در سایت اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اخذ کد رهگیری 10 رقمی درخواست خود را ثبت کرده و نتیجه ظرف 10 تا 15 روز در سایت بارگذاری می‌شود و نیازی به حضور متقاضیان نیست.

مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در ادامه افزود: کارگران قبل از هر اقدام آیین‌نامه‌های مربوطه را که در سایت بارگذاری شده است به دقت مطالعه کرده و فرم الکترونیکی مخصوص متقاضی (فرم درخواست) را ارائه کرده که پس از دریافت کد رهگیری در مدت زمان 11 روز کاری درخواست ایشان توسط دبیرخانه احصاء شده و در کمیته رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نیازی به صرف زمان طولانی نشود.

وی ادامه داد: براساس قانون، افراد دارای 20 سال سابقه کار مستمر در کارهای سخت و زیان آور و 25 سال سابقه غیر مستمر در کارهای سخت و زیان آور بدون شرط سنی بازنشسته می شوند و نیز هر سال سابقه کار در کارهای سخت و زیان آور 5/1 سال محسوب می شود.