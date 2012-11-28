سلب اختیار استیضاح شهرداران از شورا/ انتقاد از محدودکردن اختیارات

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که اختیارات شوراها در حال کم شدن است اما انتظارات از شوراها بالا است گفت: در صورت تصویب مجلس شوراها از این پس اگر شهرداری را استیضاح کردند شهردار کنار نمی رود بلکه این موضوع به شورای حل اختلاف می رود و احتمال باقی ماندن شهردار وجود دارد یعنی به جای آنکه به اختیارات شوراها اضافه کنند یک حقی را هم از آنها گرفته اند.

وی با اشاره به عدم اصلاح حق رای عضو شورای شهر در کمیسیون ماده 5 در مجلس به بهانه عدم ورود شورا به فعالیتهای اجرایی گفت: کسانی که اصلاحیه را به این دلیل رد کرده اند به درستی متوجه این موضوع نشده اند.

*میزان بافت فرسوده تهران در طرح تفصیلی یک چهارم وسعت واقعی

وی در ادامه به انتظارات مردم و رسانه ها در حوزه نوسازی بافت فرسوده از شورای شهر تهران پرداخت و گفت: نوسازی بافت فرسوده نیازمند همکاری میان دولت، شهرداری، بانکها، سازمان ثبت اسناد و ... است و ما در شورا با وجود محدودیت اختیارات قانونی را تصویب کردیم که صد درصد عوارض نوسازی این بافت در تهران بخشیده شود این درحالی است که در کل کشور تنها 50 درصد عوارض بخشیده می شود که این موضوع سبب رونق ساخت وساز در این بافت شد.

چمران ادامه داد: بافتهای فرسوده تهران 12 هزار هکتار است اما در طرح تفصیلی تنها 3 هزار هکتاری که دارای 3 ویژگی فرسودگی، ریزدانگی و عدم دسترسی هستند به عنوان بافت فرسوده آمده است .

رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: بخشی از بافت های فرسوده در کنار بازار قرار دارند و داری ارزش ملکی بالایی هستند که برای نوسازی آنها تعاونیهای مسکن باید فعال شوند به طور مثال در محله سیروس 4 سال پیش شرکتی درست شد که خودشان بافت فرسوده شان را نوسازی کنند که نتوانستند و از آن سو امام زاده یحیی وپامنار، عودلاجان، سرپولک تا صفارهرندی که دروازه غار سابق است همه بافت فرسوده هستند که باید اصلاح شود .

وی ادامه داد: بخشی از این بافت های فرسوده در این محله های تخریب نیز شده اند و برای آن که محلی برای تجمع معتادان و کارهای خلاف نشود دور آن دیوار کشیده شده است .

* دوندگی ها ثبت اسناد مردم را از تجمیع پشیمان می کند

چمران با با بیان این که وسعت بافت های فرسوده وسیع و ارزش ملکی آن بالا است گفت: باید در این زمینه تعاونی ها وارد عمل شوند و وزرات مسکن و شهرداری و ثبت استاد و تمامی دستگاه های مسئول نیز وارد همکاری کنند.

*درخواست حذف طبقات تشویقی در بافت فرسوده

وی ادامه داد: قرار بود در مقابل بخشودگی عوارض نوسازی بافتها فرسوده این رقم به شهرداری ها پرداخت شود که تاکنون پولی پرداخت نشده است.

رئیس شورا ی شهر تهران با اشاره به اثر گذاری دافتر نوسازی در مناطق فرسوده گفت: باید این دفاتر فعالیت های نوسازی را راحت کرده و شهروندان برای تجمیع یک سال در ثبت اسناد دوندگی نکنند تا سر انجام از تجمیع پشیمان شده و از خیر آن بگذرند.

به گفته چمران، به زودی پیشنهادی به شورای عالی شهر سازی از سوی شورا شهر خواهد رفت که طبقات تشویقی که در طرح تفصیلی برای بافت فرسوده در نظر گرفته شده حذف می شود زیرا این طبقات تشویقی تراکم منطقه را بر هم می زند و بخشودگی عوارض بیشتر در رونق این بافتها موثر است تا طبقات تشویقی .