تداوم بارشها در گلستان/ سال پربار زراعی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار در فصل زراعی جدید 142 میلی متر بارندگی در استان گلستان رخ داده است.

همچنین کارشناسان، کشاورزی استان نیز تاکید می کنند که شرایط برای کشت محصولات زراعی در استان مهیا بوده و نسبت به کشت گندم و دیگر محصولات زراعی اقدام شود.

در سال زراعی قبل 398 هزار هکتار از اراضی گلستان به کشت محصولات پاییزه گندم و جو اختصاص یافته بود که میزان برداشت محصولات از این سطح حدود یک میلیون تن اعلام شده است.

در روزهای اخیر نیز شاهد کشت پاییزه انواع محصولات زراعی در گلستان هستیم و شرایط جوی مناسبی برای کشت محصولات فراهم شده است.

در عین حال، به تاکید کارشناسان هواشناسی، بروز ناپایداریهای جوی سبب بارش پراکنده برف در ارتفاعات و احتمال آبگرفتکی معابر می شود.

هوای گرگان صبح چهارشنبه ابری همراه با بارشهای پراکنده باران است.