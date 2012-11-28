  1. استانها
  2. گلستان
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۷

تداوم بارشها در گلستان/ سال پربار زراعی

تداوم بارشها در گلستان/ سال پربار زراعی

گرگان - خبرگزاری مهر: موج جدید بارندگیها که از روز گذشته در مناطق مختلف گلستان آغاز شد، گهرهای فراوانی برای منطقه و بویژه بخش کشاورزی استان داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آمار در فصل زراعی جدید 142 میلی متر بارندگی در استان گلستان رخ داده است.

همچنین کارشناسان، کشاورزی استان نیز تاکید می کنند که شرایط برای کشت محصولات زراعی در استان مهیا بوده و نسبت به کشت گندم و دیگر محصولات زراعی اقدام شود.

در سال زراعی قبل 398 هزار هکتار از اراضی گلستان به کشت محصولات پاییزه گندم و جو اختصاص یافته بود که میزان برداشت محصولات از این سطح حدود یک میلیون تن اعلام شده است.

در روزهای اخیر نیز شاهد کشت پاییزه انواع محصولات زراعی در گلستان هستیم و شرایط جوی مناسبی برای کشت محصولات فراهم شده است.

در عین حال، به تاکید کارشناسان هواشناسی، بروز ناپایداریهای جوی سبب بارش پراکنده برف در ارتفاعات و احتمال آبگرفتکی معابر می شود.

هوای گرگان صبح چهارشنبه ابری همراه با بارشهای پراکنده باران است.

کد مطلب 1753182

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها