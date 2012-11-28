مسائل و مشکلات صاحبات صنعت و معدن رباط کریم بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه ابتدا فرماندار شهرستان رباط کریم ضمن خیرمقدم گویی به حاضرین در این نشست گفت: شهرک صنعتی پرند از دو بخش تشکیل شده که فاز اول نسبت به فاز بعدی از زیرساخت های بهتری برخوردار است.

بیژن سلیمانپور اظهار داشت: فاز اول شهرک صنعتی توسط شرکت عمران پرند احداث که دارای مشکلات عدیده ای در زمینه آب، گاز و... است که این معضل صاحبان صنایع را با یک چالش جدی مواجه ساخته است.

به گفته وی، در فاز یک شهرک صنعتی پرند 260 واحد صنعتی کوچک و بزرگ مستقر و بیش از چهار هزار میلیارد ریال در این بخش سرمایه گذاری شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان رباط کریم با اشاره به نامگذاری سال جدید بنام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اعلام کرد: حل مشکلات صاحبان صنعت و تولید فرصت های شغلی مناسب در سطح شهرستان ایجاد خواهد کرد.

در این جلسه مقرر شد طی 15 روز آینده با تامین اعتبار از سوی استان، عملیات آبرسانی و تحویل آن به فاز یک شهر جدید پرند از سوی شرکت آبفای جنوبغربی استان تهران انجام شود.