مصطفی آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: واگذاری این اراضی با هدف حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باعث ایجاد اشتغال می شود.

وی افزود: این مهم از جمله مصوبات کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان است که با اولویت کشت و باغداری دیم در اختیار تعاونی های محلی قرار می گیرد.



آجرلو با اشاره به کمبود آب مورد نیاز برای بخش کشاورزی و لزوم اندیشیدن تدابیر لازم برای توسعه کشاورزی شهرستان، یادآور شد: با توجه به محدودیت منابع آبی شهرستان این طرح با اولویت کشت و باغداری دیم انجام می شود تا بتوان علاوه بر مدیریت بهینه آب نسبت به توسعه بخش کشاورزی نیز اقدام کرد.



اعطای زمین بیشتر به طرح های کشاورزی کم آب



معاون برنامه ریزی و اداری و مالی فرماندار کرج از اعلام آمادگی کارگروه آب و کشاورزی شهرستان به منظور بررسی طرح هایی که به آب کمتری نیاز دارد، خبر داد و گفت: میزان اراضی اعلام شده در صورت ارائه طرح هایی که به آب کمتری نیاز داشته باشد قابل افزایش خواهد بود.



وی تاکید کرد: اجرای این قبیل طرح ها می تواند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار موجب رونق کشاورزی و باغداری در روستاها شده و یاریگر مسئولان در تحقق طرح مهاجرت معکوس باشد.