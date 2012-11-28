7 میلیارد نفر در جهان موبایل دارند/ تاثیر نفوذ تلفن همراه بر رشد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسات تحقیقاتی GSMA و Deloitte با انتشار گزارشی به بررسی مزایای رو به رشد سرویسهای تلفن همراه نظیر نسل سوم (3G) و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورها پرداخته اند.

براین اساس در 14 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، دو برابر شدن استفاده از خدمات دیتای تلفن همراه، افزایش 0.5 درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته است.

در کشورهایی مانند روسیه، انگلیس و کره جنوبی که میزان استفاده از سرویس دیتا در نسل سوم تلفن همراه بیشتر است میزان افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی به 1.4درصد می رسد. این در حالی است که با افزایش 10درصد میزان نفوذ از 2G به 3G سرانه تولید ناخالص داخلی 0.15 درصد رشد خواهد داشت.

در همین حال در بازارهای در حال توسعه، گسترش 10 درصدی نفوذ شبکه تلفن همراه به میزان 4.2 درصد بهره وری را افزایش می دهد.

براساس اعلام پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، این بررسی ها همچنین میزان تاثیر انتقال از نسل دوم به نسل سوم را بر روی رشد تولید ناخالص داخلی مورد ارزیابی قرار داده است.

تجزیه و تحلیل 96 بازار توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از تاثیر مثبت جایگزینی شبکه 2G با نسل سوم تلفن همراه است و با افزایش 10 درصدی میزان نفوذ نسل سوم تلفن همراه، تولید ناخالص داخلی به میزان 0.15 افزایش می یابد.

تا پایان سال 2012 تعداد مشترکین تلفن همراه در جهان به 6.8 میلیارد مشترک می رسد که با وجود بحران اقتصادی در جهان، دولت ها باید به بازار شبکه های تلفن همراه به عنوان شریکی مهم برای رشد اقتصادی بنگرند و با اتخاذ سیاست های مناسب به تشویق سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های باند وسیع بپردازند.

توسعه شبکه نسل سوم و گوشی های مجهز به این تکنولوژی موجب رشد وسیعی در اتصال به اینترنت و استفاده از خدمات دیتا می شود که در 96 کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته از سال 2005 تا سال 2010 میزان استفاده از سرویس دیتای تلفن همراه به طور متوسط سالانه بیش از 2 برابر رشد و در کشورهای غرب اروپا رشدی 3.5 برابری داشته است.

به گزارش مهر، میزان تاثیر توسعه خدمات دیتا بر رشد اقتصادی کشورهایی که دارای بازار در حال توسعه هستند بیشتر است.