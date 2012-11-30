  1. فرهنگ و ادب
۱۰ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

«آژیر» در کتابفروشی‌ها به صدا در آمد

«آژیر» در کتابفروشی‌ها به صدا در آمد

مجموعه شعر «آژیر» سروده صابر ساده توسط انتشارات فصل پنجم به کتابفروشی‌ها آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این شعرهای مختلفی از صابر ساده در کتاب‌های دیگری چاپ شده است، اما این کتاب اولین کتابی است که مستقلا شامل شعرهای این شاعر است و شامل اشعار وی با موضوع جنگ می‌شود. ساده معتقد است جنگ در هر حالی، موجب تخریب و خسارت می‌‌شود. وی در سرایش شعرهای این کتاب، اثرات روحی و روانی ناشی از جنگ را مد نظر داشته است.

این کتاب اشعار سروده شده از سال 84 تا 88 این شاعر را شامل می‌شود. شعرهای این کتاب قطعات آزاد و کوتاه هستند. «آژیر» در مجموع شامل 46 قطعه شعر کوتاه سپید است.
 
ساده در ابتدای این کتاب نوشته است:
 
نوشتن از جنگ دغدغه همیشگی‌ام بوده و از همه بیشتر درد مادری که سال‌هاست پدری را در کنار خودش نمی‌بیند. با این همه این کتاب تقدیم شده به سال‌های تنهایی: خانم فرنگیس معتمدی مادر بزرگ عزیزم، همسر شهید والامقام (محمد واعظی) و تمام همسران و خانواده محترم شهدای کشورم.
 
 
در ادامه، برخی از اشعار این کتاب را می‌خوانیم:
 
* سهم بیشتر پدرم/ به جنگ رسید/ و به من/ شناسنامه‌ای گم شده
 
* پدر ترجیح داد/ در قاب عکسی بی حرکت بماند/ تا تعبیر او باشم/ اما هرگز برنخواستم
 
* پرچم صلح/ بی‌ثبات‌ترین پرچمی‌ست/ که هر بار به یکسو می‌وزد
 
* چه خوب است تفنگ‌ها/ جای گلوله/ گل شلیک نمی‌کنند/ اگر چنین می‌شد/ زیر این همه گل/ بی‌شک خفه می‌شدیم
 
* سهم من از جنگ/ پدری بود/ که هیچ وقت/ در جلسه اولیا و مربیان شرکت نکرد
 
این کتاب با 56 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 2 هزار و 800 تومان منتشر شده است.
کد مطلب 1753220

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