به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این شعرهای مختلفی از صابر ساده در کتاب‌های دیگری چاپ شده است، اما این کتاب اولین کتابی است که مستقلا شامل شعرهای این شاعر است و شامل اشعار وی با موضوع جنگ می‌شود. ساده معتقد است جنگ در هر حالی، موجب تخریب و خسارت می‌‌شود. وی در سرایش شعرهای این کتاب، اثرات روحی و روانی ناشی از جنگ را مد نظر داشته است.

این کتاب اشعار سروده شده از سال 84 تا 88 این شاعر را شامل می‌شود. شعرهای این کتاب قطعات آزاد و کوتاه هستند. «آژیر» در مجموع شامل 46 قطعه شعر کوتاه سپید است.

ساده در ابتدای این کتاب نوشته است:

نوشتن از جنگ دغدغه همیشگی‌ام بوده و از همه بیشتر درد مادری که سال‌هاست پدری را در کنار خودش نمی‌بیند. با این همه این کتاب تقدیم شده به سال‌های تنهایی: خانم فرنگیس معتمدی مادر بزرگ عزیزم، همسر شهید والامقام (محمد واعظی) و تمام همسران و خانواده محترم شهدای کشورم.

در ادامه، برخی از اشعار این کتاب را می‌خوانیم:



* سهم بیشتر پدرم/ به جنگ رسید/ و به من/ شناسنامه‌ای گم شده

* پدر ترجیح داد/ در قاب عکسی بی حرکت بماند/ تا تعبیر او باشم/ اما هرگز برنخواستم

* پرچم صلح/ بی‌ثبات‌ترین پرچمی‌ست/ که هر بار به یکسو می‌وزد

* چه خوب است تفنگ‌ها/ جای گلوله/ گل شلیک نمی‌کنند/ اگر چنین می‌شد/ زیر این همه گل/ بی‌شک خفه می‌شدیم

* سهم من از جنگ/ پدری بود/ که هیچ وقت/ در جلسه اولیا و مربیان شرکت نکرد

این کتاب با 56 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه و قیمت 2 هزار و 800 تومان منتشر شده است.