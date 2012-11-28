  1. جامعه
۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۶

صبح امروز؛

زنگ زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور نواخته شد

زنگ زلزله همزمان با اجرای چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی صبح چهارشنبه به طور همزمان در مدارس سراسر کشور نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور سراسری زلزله به صورت نمادین در مدرسه شهید آوینی با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش و همچنین مسئولان هلال احمر و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی در مدرسه شهید آوینی اجرا شد.
 

هدف از اجرای این مانور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان درباره پدیده طبیعی زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش آموزان با حوادث طبیعی و چگونگی مقابله با آن جهت ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان نسبت به پدیده های طبیعی است.
 
ایجاد فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی ، کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله از دیگر اهداف اجرای چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی است.
 
کد مطلب 1753223

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