زنگ زلزله و ایمنی در مدارس سراسر کشور نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور سراسری زلزله به صورت نمادین در مدرسه شهید آوینی با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش و همچنین مسئولان هلال احمر و پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی در مدرسه شهید آوینی اجرا شد.



هدف از اجرای این مانور افزایش سطح آگاهی دانش آموزان درباره پدیده طبیعی زلزله و ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر آن، آشنایی دانش آموزان با حوادث طبیعی و چگونگی مقابله با آن جهت ایجاد آرامش روانی و برانگیختن حس کنجکاوی دانش آموزان نسبت به پدیده های طبیعی است.



ایجاد فرهنگ ایمنی و مقاوم سازی ، کاهش تلفات و خسارات ناشی از زلزله از دیگر اهداف اجرای چهاردهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی است.

