20 پروانه استاندارد برای محصولات تولیدی همدان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هاشمی اظهار داشت: طبق قانون ارتقا کیفی خودرو به منظور حمایت از تولیدات داخلی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان تمامی کالاهای صنعتی وارداتی باید به تأیید سازمان ملی استاندارد برسد و در غیر این صورت توزیع آنها ممنوع است .

هاشمی با بیان اینکه با توجه به تصویب قانون ارتقا کیفی خودرو، تمامی محصولاتی که به صورت صنعتی تولید می‌شوند مشمول استاندارد اجباری هستند، افزود: پس از تصویب و ابلاغ این قانون، سازمان ملی استاندارد ایران نقشه راه اجرای این قانون را در قالب طرح توسعه جامع استاندارد سازی "تجا" تدوین و ابلاغ کرد.

وی اظهار داشت: بر همین اساس تعداد واحدهای مشمول طرح 860 مورد و تعداد محصولات تولیدی مشمول استاندارد اجباری در استان همدان 249 مورد است .

233 مورد بازرسی در راستای اجرای طرح تجا در همدان انجام شد

معاون فنی اداره کل استاندارد همدان همچنین به تشکیل تیم‌های بازرسی و مراجعه کارشناسان ذیربط برای فراهم آوردن مقدمات استانداردسازی و انجام بیش از 233 مورد بازرسی انجام شده در طرح تجا اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته در طرح تجا در سال جاری، 20 محصول تولیدی استان همدان با استاندارد تطبیق داده شده و برای آنها پروانه استاندارد صادر شد .

وی در خصوص اهمیت طرح تجا نیز گفت: از ابتدای اجرای استاندارد تا زمان تصویب قانون ارتقا کیفی خودرو در اردیبهشت سال 89 تنها محصولات تولیدی 315 واحد در استان همدان مشمول استاندارد اجباری بود که با تصویب قانون ارتقا کیفی خودرو 860 واحد و 249 نوع محصول به این رقم اضافه شد .

هاشمی با بیان اینکه در راستای انجام طرح تجا سی‌دی های آموزشی در خصوص استاندارد محصولات و قوانین استاندارد تهیه و به تولیدکنندگان ارائه شده است، افزود: برای اینکه استانداردسازی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای حفظ و تضمین کیفیت محصولات و حمایت از مصرف‌کنندگان به کار رود باید طرح توسعه جامع استاندارد سازی با قوت ادامه پیدا کند .

وی با بیان اینکه اجرای طرح توسعه جامع استانداردسازی نقش بالایی در حمایت ازتولید ملی دارد، گفت: با استفاده از ظرفیت های بالای استاندارد باید نسبت به کیفیت بخشی به خدمات و کالاها اقدام کرد.