عدم ارتباط سازنده با جوانان از مشکلات جدی مساجد است

حجت الاسلام محمد محمدی‌سیستانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: محور بودن ائمه جماعت می‌تواند به حضور جوانان در برنامه‌های مساجد کمک کند و این امر مستلزم همکاری هیئت امنا با امام جماعت است.

وی افزود: استفاده از مطالب جذاب برای جوانان و داشتن اخلاق خوب می‌تواند سبب جذب جوانان به فضای مسجد شود ولی یکی از عوامل تحقق این مسئله همکاری هیئت امنای مساجد با ائمه جماعات است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج ادامه داد: برای ایجاد این همکاری به سازمان اوقاف نیز پیشنهاد شده است که صلاحیت هیئت امنا توسط امام جماعت تأیید شود.

محمدی‌سیستانی مسجد را محل اجتماع همه اقشار جامعه دانست و افزود: حضور اقشار مختلف در مساجد زمینه را برای اجرای اقدامات خیرخواهانه فراهم کرده است و می‌توان از این ظرفیت برای کمک به افراد محروم و نیازمند استفاده کرد.

وی به نقش مسجد در فرهنگ دینی اشاره و تصریح کرد: مسجد به‌عنوان مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مرکز نشر معارف الهی در طول تاریخ شناخته شده و ردپای مسجد در شکل‌گیری تمدن اسلامی به‌وضوح دیده می‌شود و بالندگی تمدن اسلامی مدیون همین نقش است.

وی با بیان این مطلب که تبلور فرهنگ دینی در طول تاریخ مسجد بوده است گفت: پیامبر اکرم‌(ص) به محض ورود به شهر مدینه به ساخت مسجد اهتمام ورزید و آن را به یک پایگاه دینی، سیاسی و اجتماعی بدل کرد.

لزوم تدوین جدول فعالیت های فرهنگی برای مساجد

حجت‌الاسلام سیستانی بر لزوم تدوین برنامه‌هایی متناسب و متنوع در مساجد برای پاسخگویی به تمام سلیقه‌ها تأکید کرد و گفت: امروز با بالاتر رفتن میانگین سواد و تحصیلات، برنامه‌های مسجد باید به‌روزتر از گذشته باشد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شمال کرج افزود: لازم است تا دستگاه‌های فرهنگی متولی مساجد با هم هماهنگی و همکاری بیشتری داشته باشند و برای مساجد جدول فعالیت فرهنگی تدوین کنند.