حزب موتلفه اسلامی باشگاه احزاب راه اندازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غفوری فرد صبح امروز در نشستی خبری به منظور تشریح دستاوردهای هیات اعزامی جمهوری اسلامی ایران به مجمع نشست احزاب آسیایی برگزار شد از تشکیل باشگاه احزاب توسط حزب موتلفه اسلامی خبر داد و گفت: از آنجایی که دولت از احزاب حمایت نمی‌کند و خانه احزاب نیز به دلیل تمامیت خواهی اصلاح طلبان تعطیل شده است به زودی موتلفه اسلامی باشگاه احزاب را راه اندازی می‌کند.

وی افزود: این باشگاه با هدف اینکه تریبونی برای اعلام مواضع و دیدگاه‌های احزاب به وجود آید تشکیل خواهد شد.

عضو شورای مرکزی موتلفه اسلامی با بیان اینکه در ابتدا تنها احزاب اصولگرا عضو این باشگاه خواهند بود، تصریح کرد: ما دنبال تمامیت خواهی مانند آنچه که اصلاح طلبان در دوره سوم خانه احزاب انجام دادند نیستیم و بعد از راه اندازی باشگاه احزاب و گروه‌های اصلاح طلب را نیز به عضویت آن در خواهیم آورد.

وی با تاکید بر اینکه مشکل تعطیل شدن خانه احزاب، دولتی نبود خاطرنشان کرد: خانه احزاب به دلیل افراط و تفریط‌ها و تمامیت خواهی اصلاح طلبان بسته شد است، خاطرنشان کرد:‌ برای جلوگیری از انفعال احزاب سیاسی کشور حزب موتلفه به طور مستقل باشگاه احزاب را راه اندازی می‌کند.