به گزارش خبرگزاری مهر، یک تحقیق نشان می دهد که مصرف تنها یک نوشیدنی گازدار در روز در افزایش خطر ابتلا به سرطان پروستات در مردان وجود دارد.

نتایج یک تحقیق 15 ساله نشان می دهد که افرادی که در روز یک نوشیدنی گازدار 300 میلی لیتری مصرف می کنند 40 درصد بیش از سایرین در معرض خطر ابتلا به سرطان پروستات قرار می گیرد.

نکته نگران کننده این است که این خطر در رابطه با بیماری که در مرحله اول باشد و به واسطه آزمایشهای خون تشخیص داده شده کاربرد ندارد بلکه سرطانهایی را هدف می گیرد که به قدری پیشرفته اند که علائم را نشان می دهند. این امر از اهمیت مهم برخوردار است چرا که احتمال مهلک بودن اشکال سرطان پروستات که به سرعت رشد می کند بیشتر است.

گفته می شود که شکر در این نوشیدنی ها موجب آزادسازی هرمونهای انسولین می شود که تومورهای سرطانی را تغذیه می کند.

سرطان پروستان شایع ترین نوع سرطان میان مردان است که برای مثال در بریتانیا سالانه 41 هزار نفر به آن مبتلا شده و بیش از 10 هزار نفر را به کام مرگ می کشد.

نتایج این تحقیق در مجلسه آمریکایی تغذیه بالینی منتشر شده و نخستین تحقیقی نیست که خوردن نوشیدنی های گازدار شکردار را تهدیدی برای سلامت عمومی می داند. تحقیقات پیشین مصرف این نوشیدنی ها را به حمله های قلبی، دیابت، افزایش وزن، استخوانهای شکننده، سرطان پانکراس، ضعف ماهیچه ای و خطرات بالقوه فلج شدن نسبت داده اند.

محققان سوئدی که این تحقیق را انجام داده اند اظهار داشتند که پیش از نهایی کردن این نتایج باید تحقیقات بیشتری انجام شود اما درحال حاضر هم دلایل فراوانی برای قطع مصرف این نوشیدنی ها وجود دارد.

آنها برای انجام این تحقیقات وضعیت سلامتی بیش از 8 هزار مرد 37 تا 45 ساله را برای یک دوره 15 ساله بررسی کردند؛ مردانی که در آغاز این تحقیق در وضعیت سلامتی مناسبی بودند، درباره نحوه خوردن و نوشیدن خود مورد سوال قرار گرفتند.

تا پایان دوره این تحقیق آنها عادات روزانه مردانی را که سرطان پروستات داشتند مورد مقایسه قرار داده اند و مشخص شده است که بین مصرف نوشیدنیهای گازدار شکردار و این بیماری ارتباطی وجود دارد.

کارشناسان دانشگاه لاند همچنین دریافتند که افرادی که دارای رژیم غذایی سرشار از کربوهیدرات هستند با افزایش خطر ابتلا به انواع خفیف تر سرطان پروستات روبرو هستند.

در این تحقیقات هیچ ارتباطی میان آب میوه، نوشیدنی های رژیمی و مصرف قهوه و چایی و شکر مشاهده نشده است.