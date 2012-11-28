برترین های البرز در سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی معرفی شدند

جلیل مسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در بخش خواهران این دوره از مسابقات قرانی در رشته قرائت بزرگسالان، لیلا دهقانی سائیچ اول عطیه خورشیدی دوم و نجمه مصباح و اکرم طهماسبی سوم شدند.
وی افزود: در رشته ترتیل بزرگسالان مریم فتحی زاده اول، مریم سمایی دوم وفردوس رنجبر سوم شدند.
کارشناس فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز تصریح کرد:در رشته حفظ کل قرآن و در گروه بزرگسالان فاطمه توحیدی پور اول، زهرا قنادی دوم و فاطمه جانی رتبه سوم را کسب کردند.
مسگری با اشاره به رشته حفظ 20 جزء بزگسالان تصریح کرد: زهرا سالاری ، طاهر موحدی و فاطمه رئیسی به ترتیب مقام اول تا سوم این رشته را کسب کردند.
وی گفت: در رشته 10 جزء بزرگسالان ثریا علی پور ،طیبه مهدیان و زهرا ملکی اول تا سوم در این رشته شدند.
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