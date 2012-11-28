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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

مسگری در گفتگو با مهر:

برترین های البرز در سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی معرفی شدند

برترین های البرز در سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی معرفی شدند

کرج – خبرگزاری مهر: کارشناس فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز از اعلام اسامی برترین های سی و پنجمین دوره مسابقات قرآنی استان البرز خبر داد.

جلیل مسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق اظهار داشت: در بخش خواهران این دوره از مسابقات قرانی در رشته قرائت بزرگسالان، لیلا دهقانی سائیچ اول عطیه خورشیدی دوم و نجمه مصباح و اکرم طهماسبی سوم شدند.

وی افزود: در رشته ترتیل بزرگسالان مریم فتحی زاده اول، مریم سمایی دوم وفردوس رنجبر سوم شدند.

کارشناس فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز تصریح کرد:در رشته حفظ کل قرآن و در گروه بزرگسالان فاطمه توحیدی پور اول، زهرا قنادی دوم و فاطمه جانی رتبه سوم را کسب کردند.

مسگری با اشاره به رشته حفظ 20 جزء بزگسالان تصریح کرد: زهرا سالاری ، طاهر موحدی و فاطمه رئیسی به ترتیب مقام اول تا سوم این رشته را کسب کردند.

وی گفت: در رشته 10 جزء بزرگسالان ثریا علی پور ،طیبه مهدیان و زهرا ملکی اول تا سوم در این رشته شدند.

مسگری افزود: در رشته 5 جزء بزرگسالان زهرا اقدسی فاطمه شاهینی ومریم محمدی به ترتیب اول تا سوم شدند.
 
وی تصریح کرد: در رشته قرائت شکوفه ها سحر سلطانی  اول، نرجس نمدی  دوم زهرا اصلانلو سوم شد.
 
کارشناس فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرزگفت: در رشته ترتیل شکوفه ها غزاله سهیل زاده  اول راضیه پور غلام دوم و زهرا ترابی  سوم شدند.
 
کارشناس فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز در خصوص رشته 10 جزء شکوفه ها گفت: فاطمه ابراهیمی، فاطمه ترکاشوند و زهرا برومند مقام اول تا سوم مسابقات را کسب کردند.
 
مسگری افزود:در رشته حفظ 20 جزء شکوفه ها زهرا زنگویی اول، سمانه منتظر دوم و فاطمه عزیراللهی سوم شدند و در رشته 5 جزء شکوفه ها زهرا بیات، ملیکا سادات محمدی، فاطمه اسلامی و زهرا امینی رتبه اول تا چهارم را کسب کردند.
کد مطلب 1753248

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