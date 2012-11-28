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۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

کرمی به مهر خبرداد:

کشف یک غار در منطقه سروستان فارس

کشف یک غار در منطقه سروستان فارس

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس باشگاه ورزشی شیراز جوان گفت: کمیته غارنوردی این باشگاه یک چاه غار طبیعی در منطقه ( جنگل شدید )در محدوده شهرستان سروستان و روستای نظرآباد را کشف کرد.

نادر کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این چاه غار یک تالار فروریخته طاقدیسی بوده که با یک مرحله فرود (راپل) معلق به ژرفای 20 متر از یکی از دو دهانه غار  قابل دسترس است.

وی ادامه داد: تالار اصلی این غار به مساحت یک هزار و 50 متر مربع با تعدادی استلاگمیت و استلاگتیت  مکان سکونت تعداد زیادی کبوتر است.

رئیس باشگاه  ورزشی شیراز جوان  تصریح کرد: این باشگاه در برنامه ای یک روزه با نصب یک کارگاه با 2 میخ ثابت با همکاری هیئت کوهنوردی سروستان و گروه کوهنوردی ققنوس این شهرستان موفق به کشف و نقشه کشی این چاه غار شد.

کرمی یادآوری کرد: این غار پنجمین غار کشف شده توسط باشگاه  ورزشی شیراز جوان در سال جاری است.

کد مطلب 1753250

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